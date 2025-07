HBO baut echte Schule für neue Harry Potter Serie – Dreharbeiten starten bald

HBO hat sich entschieden, für die Produktion der neuen Harry Potter TV-Serie eine echte Schule zu errichten. In einem beispiellosen Schritt hat Warner Bros. Studios Leavesden die Genehmigung erhalten, eine Schule mit mobilen Gebäuden für die jungen Darsteller zu errichten. Diese Maßnahme zeigt das langfristige Engagement des Studios für die neue Flaggschiff-Serie, die sicherstellen soll, dass die Dreharbeiten ohne Unterbrechungen verlaufen können, ohne die formale Bildung der beteiligten Kinder zu beeinträchtigen.

Die Planungsunterlagen zeigen, dass die Schule an Werktagen für ein 15-stündiges Zeitfenster betrieben werden kann, sodass die jungen Schauspieler ihre Unterrichtsstunden um ihre anspruchsvollen Drehpläne herum absolvieren können. Diese Bildungseinrichtung am Set wurde für eine maximale Laufzeit von zehn Jahren genehmigt, was perfekt mit dem Ziel der Produzenten übereinstimmt, pro Staffel ein Buch aus der siebenbändigen Serie zu adaptieren. Indem das Studio die Schulbildung der Besetzung direkt kontrolliert, können sie logistische Hürden vermeiden, die oft Produktionen mit minderjährigen Schauspielern verkomplizieren.

Erste Einblicke in die Produktion

Welche Darsteller sind Teil der neuen Serie? Die Produktion der mit Spannung erwarteten Harry Potter Serie hat offiziell begonnen. Erste Fotos der Besetzung sind bereits aufgetaucht, darunter Nick Frost als der beliebte Hausmeister Rubeus Hagrid und Dominic McLaughlin als Harry Potter selbst. Sie werden von den anderen Mitgliedern des Kerntrios begleitet: Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley, die zu den jungen Schülern gehören, die direkt von der neuen Schule vor Ort profitieren werden.

Die kommende Harry Potter Serie ist eines von HBOs ehrgeizigsten Projekten, das als zehnjährige Adaption von J.K. Rowlings siebenbändiger Saga positioniert ist. Die Show wird von der Showrunnerin Francesca Gardiner geleitet, bekannt für ihre Arbeit an der HBO-Serie Succession, und soll 2027 Premiere feiern. Die Produktion hat offiziell in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien begonnen, mit dem ausdrücklichen Ziel, eine detailliertere und buchgetreuere Nacherzählung der Geschichte zu schaffen als die ursprüngliche Filmreihe.

Die beeindruckende Besetzung und mögliche Änderungen

Wer spielt die ikonischen Charaktere von Hogwarts? Die Harry Potter Show hat eine beeindruckende Besetzung erfahrener Schauspieler zusammengestellt, um das ikonische Personal von Hogwarts darzustellen. John Lithgow wird Schulleiter Albus Dumbledore spielen, mit Janet McTeer als Minerva McGonagall und Paapa Essiedu als Zaubertrankmeister Severus Snape. Weitere wichtige erwachsene Rollen sind Anton Lesser als Zauberstabmacher Garrick Ollivander, Luke Thallon als Professor Quirrell und Louise Brealey als Fluglehrerin Madam Hooch.

Während die Treue zum Ausgangsmaterial ein Hauptziel ist, deuten Insider darauf hin, dass die Serie einige bedeutende narrative Änderungen vornehmen könnte. Beispielsweise besagt ein kürzlich veröffentlichter Bericht, dass Lord Voldemort bereits heimlich besetzt wurde und in mehreren Episoden der ersten Staffel auftreten soll. Dies wäre eine bedeutende Abweichung von Harry Potter und der Stein der Weisen, wo die Präsenz des Dunklen Lords bis zum Höhepunkt weitgehend gespürt, aber nicht gesehen wird. Sollte dies zutreffen, könnte die Serie Ereignisse wie den Angriff auf die Potters in Godric’s Hollow ausführlicher aus der Perspektive von Voldemort erkunden.

Ein Blick in die Zukunft

Wann können wir die Serie erwarten? Die Harry Potter Serie soll 2027 auf HBO und Max Premiere feiern. Diese Investition in die Bildungseinrichtung verdeutlicht das Engagement des Studios für eine langfristige Produktion der Serie. Was hältst du davon, dass HBO eine echte Schule baut, um die langfristige Produktion der Serie sicherzustellen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.