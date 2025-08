Harry Potter Hörbuchreihe startet 2025 mit Starbesetzung – was dich erwartet

Die magische Welt von Harry Potter wächst weiter. Audible und J.K. Rowlings Pottermore Publishing haben sich zusammengetan, um Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions zu produzieren. Diese mit Stars besetzte Hörbuchreihe wird alle sieben Harry Potter Bücher umfassen. Das erste Hörbuch, Harry Potter und der Stein der Weisen, erscheint im November 2025. Monatliche Veröffentlichungen der weiteren sechs Romane folgen bis 2026.

Ein neues Kapitel für die Zauberwelt

Was macht die neuen Hörbücher so besonders? Die Hörbuchreihe wird der Zauberwelt neues Leben einhauchen, indem sie Rowlings ikonischen Charakteren neue Stimmen verleiht. Diese Neuauflage wird über 200 Stimmen enthalten, angeführt von Hugh Laurie als Albus Dumbledore. Ein Trailer zur Serie bietet bereits einen ersten Eindruck der neuen Stimmen.

Hugh Laurie äußerte sich begeistert über seine Rolle:

Ich bin geehrt, die Schlüssel zu Albus Dumbledore anvertraut bekommen zu haben, und freue mich darauf, ihn durch diese wunderschöne Inkarnation von Pottermore und Audible zu führen.

Die beeindruckende Besetzung

Wer sind die neuen Stimmen der Harry Potter Welt? Cush Jumbo übernimmt die Erzählung der sieben Bücher, während Frankie Treadaway als Harry Potter, Max Lester als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger in den ersten drei Hörbüchern zu hören sein werden. In den letzten vier Büchern werden diese Rollen von Jaxon Knopf, Rhys Mulligan und Nina Barker-Francis übernommen.

Die Besetzung umfasst auch Matthew Macfadyen als Lord Voldemort, Riz Ahmed als Professor Snape und Michelle Gomez als Professor McGonagall. Das Casting wurde Anfang 2025 abgeschlossen, und weitere Besetzungen werden später bekannt gegeben.

Veröffentlichungsplan der Hörbücher

Wann erscheinen die neuen Hörbücher? Die Reihe beginnt am Dienstag, den 4. November 2025, mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Danach folgen:

Harry Potter und die Kammer des Schreckens am Dienstag, 16. Dezember 2025

am Dienstag, 16. Dezember 2025 Harry Potter und der Gefangene von Askaban am Dienstag, 13. Januar 2026

am Dienstag, 13. Januar 2026 Harry Potter und der Feuerkelch am Dienstag, 10. Februar 2026

Harry Potter und der Orden des Phönix am Dienstag, 10. März 2026

Harry Potter und der Halbblutprinz am Dienstag, 14. April 2026

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes am Dienstag, 12. Mai 2026

Eine neue Dimension für Fans

Warum sollte man sich die neuen Hörbücher anhören? Diese Hörbuchreihe beschreibt sich selbst als ein „immersives Audio-Unterhaltungserlebnis“. Mit fast 2.000 aufgezeichneten Stunden bis heute, wird die Serie eine neue Dimension für Fans eröffnen. Sie wird Teil von Audibles Harry Potter Sammlung, zu der auch die ursprünglichen einsprachigen Hörbücher von Stephen Fry und Jim Dale gehören.

Die Sammlung umfasst außerdem The Tales of Beedle the Bard mit Jude Law, Harry Potter: A History of Magic gesprochen von Natalie Dormer, Quidditch im Wandel der Zeiten mit Andrew Lincoln und Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind mit Eddie Redmayne.

Was hältst du von dieser neuen Hörbuchreihe? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!