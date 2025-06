Halo Studios unterstützen Fan-Spiel Spartan Survivors – neue Ära im Fan-Gaming?

Das neue Fan-Spiel namens Spartan Survivors hat kürzlich Unterstützung von Halo Studios erhalten, was für viele Fans eine überraschende und erfreuliche Nachricht ist. Diese positive Rückmeldung unterstreicht die Kreativität der Gaming-Community, die immer wieder neue Spiele und Mods inspiriert. Spartan Survivors ist ein Bullet-Hell-Survival-Spiel, das stark von dem populären Spiel Vampire Survivors inspiriert ist. In diesem Spiel kämpfst du als Master Chief, oder als benutzerdefinierter Spartan, gegen die Allianz mit den typischen Waffen aus der Halo-Reihe.

Wie haben Halo Studios auf Spartan Survivors reagiert? Anstatt rechtliche Schritte gegen die Entwickler von Spartan Survivors einzuleiten, haben die Halo Studios dem Spiel ihren Segen gegeben. Die einzige Bedingung war, dass ein rechtlicher Hinweis in den Credits und auf der Shop-Seite des Spiels hinzugefügt wird. Diese großzügige Geste zeigt, dass manche Entwickler und Publisher offen für Fan-Kreationen sind und diese unterstützen.

Ein Statement von Halo Studios an die Entwickler von Spartan Survivors lautete:

„Really love to see the passion you and your team have poured into this experience – it really is fun and we look forward to getting further in our playthrough and unlocking stuff.“