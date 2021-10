Guardians of the Galaxy: Das hält die Presse vom neuen Marvel-Spiel

Marvel’s Guardians of the Galaxy schaffen den Sprung in die Welt der Videospiele: Das Action-Adventure rund um Peter Quill und seine tollkühne Crew ist seit heute für alle gängigen Plattformen verfügbar.

Dementsprechend hat natürlich auch schon die (internationale) Presse ihre Zehen tief in das Fahrwasser des Weltraum-Abenteuers gesteckt und verrät mit ihren Wertungen, ob das nächste Marvel-Spiel nach dem Avengers-Flop denn nun was taugt oder nicht. Wir haben die wichtigsten Wertungen für euch gesammelt.

Guardians of the Galaxy: Wie gut ist es wirklich?

Gute Nachrichten: Marvel-Fans können beruhigt sein. Denn wo Avengers mit fehlenden Inhalten, schlechter Technik und Mikrotransaktionen auf die Nase fiel, schreitet Starlord erhobenen Hauptes durch die Galaxis, stets einen rockigen Song aus den 80ern auf den Lippen und im Walkman.

Die Presse ist nämlich durchaus zufrieden mit den Guardians. Es werden der Story-Fokus gelobt, das abwechslungsreiche Gameplay – und natürlich auch der kultige Soundtrack. Der Meta-Score spiegelt dies durchaus wieder: Die PlayStation 5-Version kommt auf 81, die Xbox Series-Version sogar auf 83 Prozent. Die PC-Version bleibt mit 77 etwas dahinter zurück. Zum Vergleich: „Marvel’s Avengers“ kam nur auf einen Meta-Score von 67 sowie einem katastrophalen User-Score von 49.

GameStar – 85

GameInformer – 8.5

GamePro – 81

Play3 – 8

IGN – 8

PCGames – 8

GameRant – 8

GameSpot – 7

Eurogamer – Empfehlenswert

Bei den Wertungen wird „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ zwar nicht in die Videospiel-Geschichte eingehen, dürfte aber Fans der Filme und Comics mit einem mehr als soliden, ja sogar guten Gameplay-Gerüst und einer fesselnden Geschichte abholen. Stimmen euch die Wertungen positiv? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.