GTA Online – Wie du jetzt die exklusive Spy Shots-Lackierung bekommst

Die brandneue Spy Shots-Lackierung ist jetzt in GTA Online verfügbar, und wir zeigen dir, wie du sie bekommst. Viele denken, dass sie nur durch den Kauf des Överflöd Suzume freigeschaltet werden kann, selbst wenn du bereits einen hast, aber das stimmt nicht.

Wie du die Spy Shots-Lackierung erhältst

Welche Möglichkeiten gibt es, die Lackierung zu erhalten? Im Rahmen der aktuellen GTA Online Event-Woche, die vom 25. September bis zum 1. Oktober 2025 läuft, ist die Spy Shots-Lackierung für den Överflöd Suzume verfügbar. Dieses Fahrzeug ist Teil des kürzlich veröffentlichten Money Fronts-Updates. Die Lackierung ist exklusiv für diesen kürzlich veröffentlichten Supersportwagen.

Rockstar hat den Preis des Suzume zum ersten Mal um 20 % reduziert. Normalerweise kostet er 3.074.500 Euro, aber jetzt ist er für 2.459.600 Euro erhältlich. Das ist eine nette Ersparnis, wenn du planst, dieses Auto in einer deiner Garagen zu parken.

Der Överflöd Suzume und die Spy Shots-Lackierung

Wo kannst du den Överflöd Suzume mit der neuen Lackierung sehen? Spieler können das Luxusautohaus in Rockford Hills besuchen, um den Överflöd Suzume mit der coolen neuen Spy Shots-Lackierung in Person zu sehen. Du kannst das Auto hier mit der Lackierung und schwarzen Felgen kaufen. Einige Fans sind jedoch enttäuscht, dass sie möglicherweise viel Geld für dieses Auto ausgeben müssen, vielleicht sogar ein zweites Mal, nur um diese Lackierung zu bekommen.

Aber das ist nicht der einzige Weg, um die Lackierung zu bekommen. Alles, was du tun musst, ist, eine der Los Santos Customs-Standorte in ganz Southern San Andreas zu besuchen. Dort kannst du die Spy Shots-Lackierung aus der Liste auswählen. Sie kostet 25.080 Euro.

Jetzt zuschlagen oder warten?

Solltest du die Lackierung sofort kaufen? Es besteht die Möglichkeit, dass Rockstar dir den Kauf der Spy Shots-Lackierung auf diese Weise künftig nicht mehr erlaubt. Deshalb empfehlen wir, sie jetzt zu kaufen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Rockstar hat in ihrem Newswire-Post nicht angegeben, ob sie zeitlich begrenzt ist wie einige andere Lackierungen.

Was denkst du über die neue Spy Shots-Lackierung? Wirst du zuschlagen oder lieber warten? Teile deine Meinung unten in den Kommentaren!