GTA Online – So entkommst du dem ungeliebten grünen Halloween-Filter!

Rockstar Games hat das Halloween-Wetter erneut in GTA Online aktiviert. Im Rahmen der gruseligen Festivitäten wird ein grüner Filter auf alle Spieler in Southern San Andreas angewendet. Diese Wetteränderung bleibt etwa eine Woche lang aktiv, typischerweise gegen Ende Oktober. Trotz der festlichen Stimmung sind nicht alle begeistert von dieser Änderung.

Seit einigen Jahren beschweren sich viele darüber, dass der Filter ständig aktiv ist und die Sichtbarkeit erheblich beeinträchtigt. Dies macht einige Missionen schwieriger und stört sogar in Gebäuden, wo die Sicht ebenfalls eingeschränkt ist. Auch die beliebten Snapmatics verlieren durch den grünen Schleier an Spaß. Ein weiteres Problem, das einige Spieler melden, ist eine verringerte FPS-Zahl, wenn dieser Wettereffekt aktiv ist.

Wie deaktivierst du den Halloween-Filter?

Wie kannst du den grünen Filter umgehen? Zum Glück gibt es eine einfache Methode, um den dunklen grünen Filter zu entfernen, die von Reddit-Nutzer Glyphistaken entdeckt wurde. Alles, was du brauchst, ist eine Wohnung. Folge diesen Schritten:

Gehe zum Eingang deiner Wohnung (jede Wohnung funktioniert). Betrete die Garage deiner Wohnung. Betrete deine Wohnung über den Aufzug. Verlasse deine Wohnung über den Aufzug, aber wähle nicht die Garage.

Und das war’s! Sobald du außerhalb deiner Wohnung bist, wirst du feststellen, dass der Halloween-Filter verschwunden ist. Diese Änderung bleibt bestehen, bis du einen Job abschließt oder eine neue GTA Online-Sitzung betrittst. Es ist zwar nur eine temporäre Lösung, aber sie ist einfach, leicht und wiederholbar.

Alternative Methoden zur Reduzierung des Filters

Gibt es andere Möglichkeiten, den Filter zu minimieren? Wenn du diese Schritte nicht ständig wiederholen möchtest, kannst du auch grün getönte Brillen tragen und im ersten Person-Modus spielen. Diese Methode reduziert den grünen Filter erheblich, wie von Reddit-Nutzer Outrageous-List-5118 beobachtet wurde.

Diese Lösungen bieten dir Flexibilität, um das Spiel in der von dir bevorzugten Weise zu genießen, ohne dass der grüne Schleier dein Erlebnis beeinträchtigt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Methoden nur vorübergehende Abhilfe schaffen, bis du eine neue Sitzung beginnst oder Missionen abschließt.

Wie gefällt dir das Halloween-Wetter in GTA Online? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!