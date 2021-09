GTA Online: Rockstar spendiert euch diese Geschenke & Boni

Jeden Donnerstag veröffentlicht Rockstar Games die neuen Inhalte, Boni, Geschenke und Rabatte für die kommenden sieben Tage in dem beliebten Multiplayer-Titel GTA Online. Es lohnt sich also regelmäßig nach Los Santos zu reisen und den verschiedenen Aktivitäten nachzugehen.

Doppelte & dreifache Boni

Zum Aufbessern des eigenen Kontostands bieten sich vor allem von Rockstar ausgewählte Missionen an, bei denen ihr doppelte oder gar dreifache Boni abstauben könnt. In dieser Woche erhaltet ihr bei ausgewählten MC-Verkaufsmissionen, wenn ihr das LSPD in der Verfolgungsserie abschüttelt und für den Verkauf von Kokain sowie Meth als Motorradclub doppelte RP und GTA-Dollar. Gleich die dreifache Ladung an Boni winken bei dem Modus Deadline.

Ein Geschenk gibt es in dieser Woche in Form des kostenlosen weiß-roten Nagasaki-Hoodies, indem ihr einfach nur „GTA Online“ spielt.

Neues Preis- & Podiumsfahrzeug in GTA Online

Was wäre „GTA Online“ ohne Fahrzeuge? Wahrscheinlich nur halb so spaßig, außerdem müsstet ihr die langen Strecken zu Fuß bewältigen. Doch zum Glück ist der Titel voll von Fortbewegungsmitteln. Und selbst wenn ihr aktuell nur knapp bei Kasse seid, gibt es Wege und Möglichkeiten, um ganz ohne das nötige Kleingeld an ein neues Fahrzeug zu gelangen – und nein wir reden nicht von Diebstahl!

Wenn ihr an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die besten fünf in der LS-Car-Meet-Serie kommt, erhaltet ihr als Belohnung das Coupé Karin Previon geschenkt. Ebenfalls kostenlos könnt ihr auf der Teststrecke im Car Meet den Emperor Vectre, den Karin Futo GTX und den Dinka Jester RR ausprobieren.

Schlussendlich solltet ihr außerdem täglich einmal kostenlos am Glücksrad im Casino von Los Santos drehen. Denn hier gibt es jede Woche ein neues Preisfahrzeug zu gewinnen. Aktuell steht auf dem Podium der Nagasaki Outlaw, „ein Buggy, der explizit dafür gebaut wurde, den letzten Tropfen Adrenalin aus seinem Fahrer zu quetschen.“

© Rockstar Games

Rabatte in GTA Online

Wer eine kriminelle Laufbahn einschlagen und mit dem Gesetz in Konflikt geraten möchte, kann dies zu reduzierten Preisen tun: Es gibt 40 Prozent Rabatt auf Clubhäuser und zugehörige Verbesserungen. Außerdem sind Nachschubkosten diese Woche um die Hälfte reduziert, genau wie Kokain- und Meth-Labore – inklusive Verbesserungen und Modifikationen.



Zudem gibt es Rabatte auf Fahrzeuge, darunter ein RC, ein Trike und ein Traum für Tuner. Unten gibt es die komplette Liste.

30 % RABATT

Vapid Dominator ASP

40 % RABATT

Dinka Vindicator

MC-Clubhäuser und Verbesserungen

Western Rampant Rocket

50 % RABATT

RC Bandito

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

„GTA-Online“-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.



Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 35 Prozent auf den Dinka RT3000 sowie 65 Prozent auf den Lampadati Casco bis zum 20. Oktober.