© Rockstar Games/Take Two Interactive

© Rockstar Games/Take Two Interactive

GTA Online könnte sich mit der Remaster-Trilogie überschneiden. Dass die „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ erscheint, steht fest und dass „GTA Online“ nicht plötzlich eingestampft wird, dürfte ebenfalls klar sein. Crossover-Events und ähnlichem steht also theoretisch nichts im Weg. Rockstar scheint irgendetwas in der Richtung auch schon anzudeuten.

GTA Trilogy Definitive Edition beeinflusst wohl auch GTA Online

Was für eine Trilogy? Rockstar Games bringt „GTA 3“, „GTA Vice City“ und „GTA San Andreas“ noch einmal neu als Remaster auf den Markt. Das Gesamtpaket nennt sich Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition und erscheint noch dieses Jahr. Geplant sind grafische Verbesserungen, ansonsten kennen wir bisher kaum offizielle Details zur Neuauflage.

GTA Trilogy Remaster ist offiziell: Alles, was ihr wissen müsst!

GTA 3 feiert Geburtstag: „Grand Theft Auto 3“ hat am 22. Oktober 2001 das Licht der Welt erblickt. Das heißt, dass der Open World-Klassiker schlechthin diesen Monat stolze 20 Jahre alt wird. Rockstar Games hat bereits angekündigt, dass das gebührend gefeiert werden soll – unter anderem in „GTA Online“.

Das ist geplant: Rockstar Games hält sich mit genaueren Details noch bedeckt. Aber in den nächsten Wochen soll es jede Menge unterschiedliche Items, Klamotten und mehr in GTA Online geben, die den zwanzigsten Geburtstag von GTA 3 feiern.

Enthüllung & Crossover-Events? Dieses Datum eignet sich natürlich auch perfekt dazu, nicht nur ein paar Goodies unters Volk zu bringen, sondern vielleicht sogar eine größere Ankündigung zu enthüllen. Es würde uns nicht wundern, wenn Rockstar zum Jubiläum den Releasetermin der Remaster-Trilogie verraten würde. Dann hätten die Gerüchte und Spekulationen endlich ein Ende:

GTA Trilogy: Diskversion für PS5 und Xbox Series X könnte erst 2022 kommen

Gleichzeitig macht Rockstar Games aber auch noch einige mysteriöse Andeutungen, die auf etwas mehr hoffen lassen. Da ist nämlich auch noch von „einigen speziellen Überraschungen“ die Rede, die diesen Monat anstehen. Dazu gehöre die Möglichkeit, dass es in und um Süd-San Andreas herum zu „ungewöhnlichen Aktivitäten“ kommen könnte.

Was natürlich danach klingt, als würden im Zusammenhang mit dem GTA 3-Jubiläum und dem Launch der Remaster-Trilogie in der Definitive Edition auch noch einige GTA Online-Events stattfinden. Alles andere wäre auch eine Gelegenheit, die Rockstar Games ungenutzt verstreichen lässt, und das sieht dem GTA-Entwicklerstudio nicht unbedingt ähnlich.

Was erwartet ihr, worauf hofft ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.