Kurios: In GTA Online rekrutiert das mexikanische Drogenkartell wohl neue Mitglieder

Spiele wie GTA Online und GTA 5 sind für viele dafür da, um sich wirklich wie ein Gangster zu fühlen. Dabei wird die digitale Welt dafür genutzt, um die Sau rauszulassen. Manche scheinen diese Fantasie aber dann in echt ausleben zu wollen. Genau das nutzt einem Bericht nach das mexikanische Drogenkartell für sich aus und nutzt das Spiel als Rekrutierungstool, um Nachwuchs-Gangster für sich zu gewinnen.

Echter Fall zeigt, dass es in GTA Online auch reale Gangster gibt

Genau das berichtete jetzt das Magazin Forbes, die sich einen Bericht aus den USA näher angeschaut haben, in dem GTA Online tatsächlich als Rekrutierungs-Tool eines Kartells genutzt wurde. Dort ist eine Fahrerin für das Kartell bei einer Kontrolle aufgeflogen. Alyssa Navarro wurde im vergangenen November von der Polizei in den USA an der Grenze aufgehalten und dort befanden sich 60 Kilogramm an Methamphetamin (besser bekannt in der Szene als Crystal Meth) in ihrem Auto.

Daraufhin wurde durch Untersuchungen klar, wie sie in das Kartell gerutscht ist. So hatte sie einfach nur GTA Online gespielt und wurde dort dann von jemandem entdeckt. Von dort aus haben sie sich dann mit Snapchat mehr unterhalten und letztlich in Phoenix, USA in Person getroffen.

Daraus ging es dann ans Eingemachte und Navarro wurde gefragt, ob sie mit einem vom Kartell gestellten Auto für bis zu 2000 US-Dollar elektronische Teile über die Grenze schmuggelt. Wie sich dann herausstellte, waren in dem Fahrzeug aber Drogen versteckt, die letztlich zu ihrer Verhaftung führten.

Es ist derzeit nicht bekannt, ob das eine gängige Art von Drogenkartellen ist, so normale Menschen in Videospielen zu kontaktieren und letztlich mit dem großen Geld zu locken. Es gibt zumindest noch einige weitere Berichte, in denen das Mobile Game Free Fire genutzt wurde, um Kinder ausfindig zu machen, die als Späher den Untergrund-Institutionen dienen könnten.

Spiele wie GTA Online lassen vom Reichtum und coolem Gangster-Leben träumen. © Rockstar Games/Take Two Interactive

Das zeigt wieder einmal, dass Videospiele der Realität doch sehr nahe sein können. Dass ausgerechnet „GTA Online“ für einen solchen Fall Pate steht, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Im Spiel selbst spielen wir unseren eigenen Gangster und unser Ziel ist es, möglichst viel Geld zu verdienen. Dieser Traum vom großen Reichtum scheint manche so sehr zu reizen, dass sie sich auf Deals mit realen Kriminellen einlassen.