Ab sofort steht in GTA Online der Dinka Blista Kanjo zum Kauf bereit. Das Gefährt kann bei Southern San Andreas Super Autos für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in „GTA 5 Online“ erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Dinka Blista Kanjo, der für 580.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

Um den Dinka Blista Kanjo zum Einkaufspreis von 435.000 GTA-Dollar erwerben zu können, müsst ihr mit dem Fahrzeug im Vorfeld das Diamond-Casiono-Raubüberfallfinale als Anführer abschließen.

„Billige Ramen, Princess Robot Bubblegum, Tentakelpornos – falls Sie Ihre jugendliche Liebe für japanische Kultur in Form eines Wagens zum Ausdruck bringen wollen, werden Sie hier fündig. Klar, die potthässlichen geraden Linien und die Stoßstange, die aussieht wie ein Kantinentablett, werden Ihr Date dazu bringen, sofot die Flucht zu ergreifen. Aber unter diesem abstoßenden Äußerden schlummert ein Auto, das sich beweisen kann, selbst wenn Sie und Ihre gleichfalls verblendeten Kameraden die einzigen sind, die es so sehen werden. Der Dinka Blista Kanjo – ein feuchter Traum für jeden Palmenwedler.“

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Das ist der Dinka Blista Kanjo

Der Blista Kanjo ist ein Zusammenschluss mehrerer Honda-Autos aus den 90er Jahren. Er basiert hauptsächlich auf dem Honda Civic Typ R EK9, dessen Rücklichter entweder vom Honda Today oder vom Honda Logo abgeleitet sind, während die Vorderseite des Autos dem Honda Integra SJ zu ähneln scheint. Die vordere Stoßstange stammt zwar aus dem EK9, verfügt jedoch über einen deutlichen Kühlergrill und einen Splitter, der auf den Honda Integra Typ R zurückgeführt werden kann.

Das Fahrzeug folgt dem allgemeinen Profil und Layout der Blista- und der Compact-Variante mit einem Design, das von beiden abgeleitet zu sein scheint (das abgerundete Design des ersteren und die Länge des letzteren).

Dinka Blista Kanjo