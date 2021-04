GTA Online: Schnappt euch in dieser Woche kostenlos den Lampadati Tropos Rallye

Rockstar Games hat die neuen Inhalte, Boni und Rabatte in GTA Online bekannt gegeben. Dieses Mal dürft ihr euch unter anderem über ein kostenloses Fahrzeug freuen. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick der Highlights der neuen Woche im Multiplayer-Modus zu GTA 5.

Beginnen wir mit den Boni: Für Verwandlungsrennen gibt es in dieser Woche doppelte GTA$ und RP, während der Modus Hetzjagd direkt das Dreifache verspricht. Für Herausforderungen im freien Modus, die in „GTA Online“ den ganzen Tag über regelmäßig stattfinden, winken ebenfalls dreifache GTA-Dollar und Reputationspunkte.

Kostenlose Jock-Cranley-Anzüge: Loggt ihr euch in dieser Woche in „GTA Online“ ein, erhaltet ihr zudem den schwarzen Jock-Cranley-Anzug kostenlos.

Sichert euch jetzt dieses Fahrzeug kostenlos

Rockstar Games hat wieder die Spendierhosen an, weshalb hier euch zwischen dem 8. und 14. April 2021 einen kostenlosen Lampadati Tropos Rallye bei Southern San Andreas Super Autos abholen könnt.

Das Preisfahrzeug der Woche: der Blista Kanjo

Möchtet ihr ein neues Auto euer Eigen nennen, solltet ihr am Glücksrad in der Lobby des örtlichen Casinos drehen. Mit dem richtigen Schwung gehört euch in dieser Woche das Preisfahrzeug Blista Kanjo, ein kastenförmiger japanischer Import und wahrhafter Kultklassiker.

© Rockstar Games

Rabatte in GTA Online

Neben dem geschenkten Tropos Rallye gibt es in dieser Woche ausgewählte Rabatte wie 40 Prozent auf alle Luxusapartments und 50 Prozent auf alle Mk-II-Waffenverbesserungen und -umbauten. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von Fahrzeugen im Angebot:

Grotti Cheetah Classic – 30 % Rabatt

Vapid Winky – 30 % Rabatt

HVY Insurgent – 40 % Rabatt

HVY Insurgent Pick-Up – 40 % Rabatt

Lampadati Casco – 40 % Rabatt

Obey Omnis – 40 % Rabatt

MTL Dune – 40% Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Alle, die „GTA Online“ spielen und ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 80 Prozent auf den Annis Savestra, 35 Prozent auf den Vapid Slamtruck und 40 Prozent auf das Motorrad Maibatsu Manchez Scout.