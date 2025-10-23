GTA Online Halloween-Event 2025 – Gratis Krieger und gruselige Extras sichern

Die neue Eventwoche in GTA Online bringt gruselige Halloween-Stimmung zurück. Vom 23. Oktober 2025 bis zum 29. Oktober 2025 kannst du dich auf eine Vielzahl von Aktivitäten und Boni freuen. Rockstar Games hat das Halloween-Event mit vielen spannenden Elementen ausgestattet.

Halloween-Inhalte

Was erwartet dich während des Halloween-Events? Zu den Highlights gehören die Rückkehr der Modi „Condemned“ und „Ludendorff Cemetery Survival“. Auch Peyote-Pflanzen und das spezielle Halloween-Wetter sind wieder dabei. Die Geisterjagd ist weiterhin aktiv, und UFO-Sichtungen bieten neue Belohnungen. Aufgrund des Halloween-Wetters haben sich die UFO-Zeiten geändert.

Gratis-Fahrzeug

Wie erhältst du den Benefactor Krieger kostenlos? Logge dich bis zum 5. November 2025 in GTA Online ein, um den Benefactor Krieger kostenlos zu erhalten. Normalerweise kostet er 2.875.000 Euro bei Legendary Motorsport.

Halloween-Belohnungen

Welche besonderen Belohnungen gibt es? Wenn du dich bis zum 29. Oktober 2025 in GTA Online einloggst, kannst du die Weiße Vintage-Vampirmaske freischalten.

FIB Prioritätsakte

Welche Akte steht diese Woche im Fokus? Diese Woche dreht sich alles um die „Brute Force“-Akte. Diese Prioritätsakten zahlen doppelt.

Schrottplatz-Raubüberfälle

Welche Fahrzeuge kannst du bei den Raubüberfällen gewinnen? Bei den Schrottplatz-Raubüberfällen kannst du folgende Fahrzeuge erbeuten:

Der Duggan-Raub: Pfister Neon

Der Frachtschiff-Raub: Übermacht Cypher

Der Gangster-Raub: Canis Seminole Frontier

Podiumfahrzeug

Was gibt es diese Woche im Casino zu gewinnen? Nimm am Glücksrad im Casino teil und gewinne den Vapid Dominator ASP, der normalerweise 1.775.000 Euro bei Southern San Andreas Super Autos kostet. GTA+ Mitglieder haben zwei Drehungen pro 24 Stunden.

Preisfahrzeug-Challenge

Wie kannst du das Classique Broadway freischalten? Erreiche zwei Tage in Folge die Top 4 in einer LS Car Meet-Serie, um das Classique Broadway als Preisfahrzeug zu gewinnen. Es kostet 925.000 Euro bei Legendary Motorsport.

Premium-Testfahrzeug

Welches Fahrzeug kannst du diese Woche testen? Das Premium-Testfahrzeug dieser Woche ist der Pegassi Weaponized Ignus, verfügbar für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Teststrecken-Fahrzeuge

Welche Fahrzeuge sind auf der Teststrecke? Diese Woche kannst du folgende Fahrzeuge auf der Teststrecke ausprobieren:

Benefactor Feltzer

Dewbauchee Massacro

Dinka Jester

Luxusauto-Autohaus

Welche Fahrzeuge sind im Luxusauto-Autohaus verfügbar? Im Autohaus in Rockford Hills stehen der Benefactor Krieger und der Invetero Coquette D1 zum Kauf bereit.

Premium Deluxe Motorsport

Welche Fahrzeuge kannst du bei Simeons Auto Shop testen und kaufen? Diese Woche sind folgende Fahrzeuge in Simeons Auto Shop verfügbar:

Albany Fränken Stange

Chariot Romero Leichenwagen

Declasse Tornado Rat Rod

Declasse Vamos

Vulcar Fagaloa

Waffen und Ausrüstung im Waffenwagen

Welche Waffen und Ausrüstungen sind diese Woche im Angebot? Der Waffenwagen bietet verschiedene Waffen und Ausrüstungen mit Rabatten an:

Waffen Rabatt Combat Shotgun 10%, GTA+ 20% Schweres Gewehr 40%, GTA+ 40% Taktische Maschinenpistole 10%, GTA+ 30% The Shocker 10%, GTA+ 50% Widowmaker 10%, GTA+ 50% Up-N-Atomizer 10%, GTA+ 50% Unholy Hellbringer 10%, GTA+ 50%

Für Wurfwaffen und Körperpanzerungen gelten ebenfalls Rabatte von bis zu 20% für GTA+ Mitglieder.

Rennen und Zeitrennen

Welche Rennen kannst du diese Woche bestreiten? Diese Woche kannst du an verschiedenen Rennen teilnehmen:

Premium-Rennen: A Sign of Things to Come

HSW Zeitrennen: Ron Alternates

RC Zeitrennen: Construction Site I

Zeitrennen: LSIA II

Wöchentliche Herausforderung

Welche Belohnungen gibt es für die wöchentliche Herausforderung? Überlebe vier Wellen in einem Überlebensmodus und du erhältst die Graue Springende Spinnenmaske und 200.000 GTA$.

Rabatte

Welche Rabatte sind diese Woche verfügbar? Hier sind einige der Rabatte, die du diese Woche nutzen kannst:

100% Rabatt (kostenlos) auf Halloween-Masken

30% Rabatt auf Arena War Outfits und verschiedene Fahrzeuge wie Albany Fränken Stange, Albany Lurcher, Annis Savestra und viele mehr.

Bonusse

Welche Bonusse kannst du diese Woche erhalten? Verdopple deine GTA$ und RP bei den Counterfeit Cash Sell Missions, und verdreifache sie beim Ludendorff Cemetery Survival. Weitere Boni gelten für die Condemned und die Halloween Community Series.

Das Halloween-Event in GTA Online verspricht eine spannende Woche voller Aktivitäten und Belohnungen. Teile uns in den Kommentaren mit, worauf du dich am meisten freust!