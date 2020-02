Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

GTA Online: Gewinnt das Formel-1-Auto Progen PR4 am Glücksrad

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht das Formel-1-Auto Progen PR4 auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr den Klassiker im Spiel erst in der kommenden Woche am 27. Februar bei Legendary Motorsport erwerben.

Progen PR4

Der PR4 ist ein Formel-1-Auto, das dem McLaren MP4/6 von 1991 nachempfunden ist. Der Motor wird von der Dinka Racing Division geliefert und spiegelt die Honda-Leistung des Mc-Laren wieder.

Der PR4 verfügt über ein schmales, flaches Design mit einer markanten langen Nase mit großen Doppelflügeln vorne, einem offenen Fahrerraum, kleinen seitlichen Einlässen und dem großen Heckflügel mit einem einzigen Rücklicht. Die gesamte Fahrzeugunterseite ist verchromt. Ähnlich wie Fahrzeuge wie der Drift Tampa oder der Hotring Sabre verfügt der PR4 über Rennslicks für die Räder sowie über eigene „Race“ -Räder. Das Fahrzeug ist mit der Primärfarbe lackiert, während die Oberflächen der Tragflächen mit einer Sekundärfarbe lackiert sind.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.