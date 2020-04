Auch in dieser Woche gibt es in GTA Online neue Rabatte, Boni und doppelte Einnahmen bei bestimmten Modi. So solltet ihr unbedingt bei Benny’s Original Motor Works vorbeischauen, denn derzeit erhaltet ihr in der Werkstatt 70 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fahrzeug-Upgrades sowie zusätzliche Rabatte auf Modifikationen und ausgewählte Unternehmensverbesserungen.

Doppelte Boni erhalten in der gesamten Woche über Biker für alle Grasverkäufe und Vorräte für Biker-Unternehmen kosten bis zum 22. April nur die Hälfe. Ebenfalls doppelte GTA-Dollar und RP winken bei allen Kontaktmissionen, während für Das Tempo mithalten gleich dreifache Belohnungen abgestaubt werden können.

Geschenke in GTA Online

Alle Spieler, die in dieser Woche GTA Online spielen, erhalten sowohl die weiße Grafikhausjacke als auch das Bravado-Stil- und das Annis-JPN-T-Shirt für ihre Garderobe – natürlich kostenlos.

Außerdem lohnt es sich mal wieder einen Blick in das örtliche Casino von Los Santos zu werfen. Schließlich könnt ihr am Glücksrad in der Lobby GTA-Dollar, RP, Kleidung und mehr gewinnen. Als Hauptgewinn lockt der schnelle, getunte Ocelot Pariah im Design Spitze weiße Streifen für eine Extraportion Stil.

© Rockstar Games

Rabatte

Upgrades für diese Fahrzeuge sind bei Benny’s Original Motor Works 70 % günstiger:

Bravado Banshee (900R)

Albany Buccaneer (Custom)

Vapid Chino (Custom)

Principe Diabolus (Custom)

Pfister Comet (Retro Custom)

Annis Elegy RH8 (Retro Custom)

Willard Faction (Custom/Custom Donk)

Pegassi FCR 1000 (Custom)

Progen Itali GTB (Custom)

Declasse Moonbeam (Custom)

Truffade Nero (Custom)

Albany Primo (Custom)

Declasse Sabre Turbo (Custom)

Vapid Slamvan (Custom)

Dewbauchee Specter (Custom)

Karin Sultan (RS)

Declasse Tornado (Custom)

Dundreary Virgo Classic (Custom)

Declasse Voodoo (Custom)

© Rockstar Games

Zusätzliche Rabatte

Autofreaks werden erfreut hören, dass es eine Vielzahl von Rabatten auf Fahrzeuge und Modifikationen sowie auf ausgewählte Unternehmensverbesserungen gibt:

70 % auf Upgrades bei Benny’s und 50 % auf grünen Reifenqualm

40 % Rabatt auf den Överflöd Tyrant

60 % Rabatt auf den Pegassi Zentorno

50 % Rabatt auf Hanfplantagen, Verbesserungen & Vorräte

Sowie 60 % Rabatt auf den Ocelot Ardent und 40 % auf die Mammoth Hydra

Twitch-Prime-Vorteile

GTA-Online-Spieler, die ihr Twitch-Prime-Konto mit dem Rockstar Social Club verknüpfen, erhalten 80 % Rabatt auf die Buckingham Luxor und die Buckingham Luxor Deluxe. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.