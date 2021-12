GTA Online: Wann kommt das Winterupdate und der Schnee?

Der Evergreen GTA 5 wird dank GTA Online immer noch gezockt und das ist auch kein Wunder, denn Rockstar Games befeuert die Onlinewelt von Grand Theft Auto regelmäßig mit neuen Updates.

Und ein gigantisches Update soll sich schon wieder auf den Weg befinden, wenn es nach einem bekannten Insider und Leaker geht. Doch bislang gibt es noch keinen Hinweis auf das erwartete Dezemberupdate.

GTA Online im Dezember wieder Schnee?

Doch schon in wenigen Tagen könnten wir mehr erfahren. Laut Tez2, der bekannt ist für seine glaubwürdigen Insiderkenntnisse, soll sich ein neues „GTA Online“-Event zeitnahe auf den Weg befinden.

Wann findet das große GTA Online-Event statt? Die Rede ist vom Ende der aktuellen Events, die am 14. Dezember 2021 ausläuft. Das ist mittlerweile in Stein gemeißelt. Es könnte also sein, dass das Winter-Update am 14. Dezember oder 15. Dezember online geht.

Worum geht es in dem Update? Im Vorfeld wurden einige Andeutungen gemacht, dass es sich um ein Update mit dem Codenamen „Fixers“ handeln soll.

Dieser Codename könnte inhaltlich auf die Rückkehr „Tuner-ähnlicher Verträge hindeuten“. Dazu sei gesagt, dass sich seit geraumer Zeit Dr. Dre an Bord befindet und deshalb könnte es diesbezüglich ein paar musikorientierte Geschäfte geben, die durch neue Verträge erweitert werden.

Wir dürfen dabei allerdings nicht vergessen, dass es sich hierbei um unbestätigte Insiderinformationen handelt. Wir sollten diese also mit Vorsicht genießen und vorsichtig optimistisch bleiben.

In puncto Schnee wissen wir jedoch aus den vorangegangenen Jahren, dass die zweite oder dritte Dezemberwoche als Startpunkt für das Winterupdate dient. Von daher erscheint die Annahme durchaus plausibel.

Freut ihr euch auf das große Winterupdate in „GTA Online“? Was tippt ihr, was Rockstar Games plant und was uns erwartet?