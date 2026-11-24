Pricilla Pace (Silver) – Jack of Hearts Dancers. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

Zu den zahlreichen Sammelgegenständen in GTA 6 gehören die Sammelkarten der Jack of Hearts Dancers. Insgesamt umfasst dieses Kartenset 36 unterschiedliche Karten, die überall in Leonida versteckt sind. Einige findet ihr an abgelegenen Stränden oder in verlassenen Häusern, für andere müsst ihr auf Hausdächer klettern oder sogar einen Tresor knacken.

Damit ihr das Set vervollständigen könnt, zeigen wir euch in diesem Guide sämtliche 36 Fundorte auf unserer interaktiven Karte und erklären euch, wo genau ihr nach den einzelnen Karten suchen müsst.

Ihr möchtet auch die anderen Kartensets vervollständigen? In unserer großen Sammelkarten-Übersicht zu GTA 6 findet ihr alle 18 Kartensets sowie wichtige Informationen zum Sammeln und Verkaufen der Karten, zu Trophäen und zum 100-Prozent-Spielfortschritt.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Jack of Hearts Dancers: Alle Fundorte auf der interaktiven Karte

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller 36 Sammelkarten der Jack of Hearts Dancers markiert. Klickt auf die einzelnen Symbole, um weitere Informationen zum jeweiligen Versteck zu erhalten.

Ihr könnt bereits eingesammelte Karten direkt auf unserer Karte abhaken. So behaltet ihr jederzeit den Überblick darüber, welche Exemplare euch noch fehlen.

Einige Markierungen zeigen den ungefähren Fundbereich an. Nutzt deshalb zusätzlich die Fundortbeschreibungen unterhalb der Karte.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Alle 36 Sammelkarten der Jack of Hearts Dancers im Überblick

Damit ihr gezielt nach den Karten suchen könnt, die euch noch in eurer Sammlung fehlen, haben wir sämtliche Exemplare alphabetisch nach Namen sortiert. Die verschiedenen Farbvarianten einer Karte findet ihr jeweils direkt untereinander.

Klickt auf den Namen einer Sammelkarte, um ihren Fundort direkt auf unserer interaktiven Karte zu öffnen.

Eigene Gameplay-Bilder zu zwei Fundorten

Unsere PS5-Aufnahmen zeigen den Fundort sowie die Karten von Pricilla Pace (Silver) und MonaLi$a (Gold).

Pricilla Pace (Silver) – Jack of Hearts Dancers. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

Pricilla Pace (Silver) – Jack of Hearts Dancers. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

Pricilla Pace (Silver) – Jack of Hearts Dancers. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

MonaLi$a (Gold) – Jack of Hearts Dancers. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

MonaLi$a (Gold) – Jack of Hearts Dancers. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

MonaLi$a (Gold) – Jack of Hearts Dancers. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

Benötigt ihr die Jack of Hearts Dancers für 100 Prozent?

Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr in GTA 6 insgesamt drei Kartensets vervollständigen. Welchen Sammlungen ihr euch dabei widmet, bleibt euch überlassen.

Möchtet ihr GTA 6 hingegen zu 100 Prozent abschließen, benötigt ihr insgesamt 15 der 18 Kartensets. Ihr könnt also selbst entscheiden, ob ihr sämtliche Karten der Jack of Hearts Dancers sammelt oder euch stattdessen einem anderen Set widmet.

Welche weiteren Aufgaben ihr für den vollständigen Spielabschluss erledigen müsst, erfahrt ihr in unserer interaktiven 100-Prozent-Checkliste für GTA 6.

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