Zu den zahlreichen Sammelgegenständen in GTA 6 gehören die Sammelkarten der Jack of Hearts Dancers. Insgesamt umfasst dieses Kartenset 36 unterschiedliche Karten, die überall in Leonida versteckt sind. Einige findet ihr an abgelegenen Stränden oder in verlassenen Häusern, für andere müsst ihr auf Hausdächer klettern oder sogar einen Tresor knacken.
Damit ihr das Set vervollständigen könnt, zeigen wir euch in diesem Guide sämtliche 36 Fundorte auf unserer interaktiven Karte und erklären euch, wo genau ihr nach den einzelnen Karten suchen müsst.
Ihr möchtet auch die anderen Kartensets vervollständigen? In unserer großen Sammelkarten-Übersicht zu GTA 6 findet ihr alle 18 Kartensets sowie wichtige Informationen zum Sammeln und Verkaufen der Karten, zu Trophäen und zum 100-Prozent-Spielfortschritt.
Jack of Hearts Dancers: Alle Fundorte auf der interaktiven Karte
Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller 36 Sammelkarten der Jack of Hearts Dancers markiert. Klickt auf die einzelnen Symbole, um weitere Informationen zum jeweiligen Versteck zu erhalten.
Ihr könnt bereits eingesammelte Karten direkt auf unserer Karte abhaken. So behaltet ihr jederzeit den Überblick darüber, welche Exemplare euch noch fehlen.
Einige Markierungen zeigen den ungefähren Fundbereich an. Nutzt deshalb zusätzlich die Fundortbeschreibungen unterhalb der Karte.
Alle 36 Sammelkarten der Jack of Hearts Dancers im Überblick
Damit ihr gezielt nach den Karten suchen könnt, die euch noch in eurer Sammlung fehlen, haben wir sämtliche Exemplare alphabetisch nach Namen sortiert. Die verschiedenen Farbvarianten einer Karte findet ihr jeweils direkt untereinander.
Klickt auf den Namen einer Sammelkarte, um ihren Fundort direkt auf unserer interaktiven Karte zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Brianna Blue (Pink)
|In einer zerstörten Hütte an der Rockledge Road im Norden von Moreau liegt die Karte bei einer Zeitschrift unter einem Stuhl.
|Brianna Blue (Purple)
|Im hinteren Personalraum der Xero-Tankstelle an US-183 und South Cunningham Drive in Capri liegt die Karte an der Pinnwand.
|Brianna Blue (Red)
|Auf einer kleinen Insel im Gebiet zwischen Gullet Marsh und Pelican Valley befindet sich ein Gebäude. Im Inneren findet ihr die Sammelkarte auf einem Regal.
|Christel (Pink)
|An der RON-Tankstelle an der NW 15th Avenue im Norden von Salton geht ihr in das Personalbad hinter dem Verkaufsraum. Die Karte liegt auf dem Toilettensitz.
|Christel (Purple)
|Steigt auf das Dach des Sixth & Harper an Shorefront Avenue und Seaview Boulevard. Über dem Aufzugsschacht liegt die Karte unter einem Stuhl.
|Christel (Red)
|Begebt euch auf das Dach des Gebäudes bei Tyrone und sucht dort im südwestlichen Bereich nach der Sammelkarte.
|Jada Watts (Bronze)
|Im braunen Haus an der Pennwort Street im Westen von Port Gellhorn liegt die Karte auf einem kleinen Tisch neben dem Bett.
|Jada Watts (Gold)
|Steigt auf den Funkturm an der CR 62 im Osten von Gellhorn. Die Karte liegt in einer Ecke der obersten Plattform.
|Jada Watts (Silver)
|Am südlichen Strand von Bobcat Key seht ihr einen angelnden Gartenzwerg auf einem umfunktionierten Strandstuhl. Die Karte liegt direkt davor im Sand.
|Jemila (Deep Red)
|Bei Lisette’s Food Store an der NW 10th Avenue findet ihr die Karte auf dem Geländer des oberen Balkons über dem Ladenschild.
|Jemila (Pink)
|Auf dem Dach des gelben, L-förmigen Wohnblocks an der SW 5th Avenue im Westen von Peacock Bay liegt die Karte am Geländer.
|Jemila (Purple)
|Hinter der Fairbanks Pharmacy in Ocean Beach führt eine Treppe nach oben. Im oberen Raum liegt die Karte auf dem Boden unter dem Stromkasten.
|Kadisha (Deep Red)
|Im Süden des Breakwater Quarry steht an den Gleisen ein verlassener Eisenbahnwaggon. Darin liegt die Karte bei einem Rucksack.
|Kadisha (Pink)
|Südwestlich von Pawn City befindet sich ein Wohnwagen, den ihr betreten könnt. Im Inneren findet ihr die Sammelkarte.
|Kadisha (Purple)
|In der verlassenen Garage an der Butternut Road im Norden von Gellhorn liegt die Karte auf dem Fensterbrett.
|Kelly (Deep Red)
|Im rot-weißen Wohnwagen an einer Seitenstraße der Gellhorn Avenue im Norden von Port Gellhorn liegt die Karte in der untersten Schublade der Kommode.
|Kelly (Pink)
|In der Xero-Tankstelle am Caledonia Boulevard im Süden von Belville liegt die Karte auf dem Boden des hinteren Personalbads.
|Kelly (Purple)
|Westlich der Vice Seven Condominiums stehen mehrere Container. Klettert hinauf, um die Sammelkarte zu finden.
|Lexi Campbell (Bronze)
|Im Wald an der Grenze zwischen North Leonard County und Mount Kalaga steht ein Bunker. Die Karte liegt darin bei der Matratze in einer Ecke.
|Lexi Campbell (Gold)
|Beim stillgelegten Gellhorn Drive-In an der Gellhorn Avenue steht im Lagerraum des kleineren Nebengebäudes ein Tresor. Darin liegt die Karte.
|Lexi Campbell (Silver)
|Im privaten Raum des Cougar’s Cave an der Cargo Road liegt die Karte in einer Ecke des Schreibtischs.
|Malena (Pink)
|Auf dem Feuerwachturm im Nordosten des Mount Kalaga National Park liegt die Karte auf einem Vorsprung an der Wand.
|Malena (Purple)
|An der Hickory Road im Südosten von Emerald Springs steht ein Gebäude unter einem Mobilfunkturm. Steigt die äußere Wendeltreppe hinauf; die Karte liegt vor der Tür am oberen Ende.
|Malena (Red)
|Sucht in der nördlichen Häuserreihe von Belville nach dem entsprechenden Wohnhaus. Ihr müsst euch Zugang zum Gebäude verschaffen, um die Sammelkarte auf dem Schreibtisch einzusammeln.
|MonaLi$a (Bronze)
|An den Wanderwegen im Süden von South Kelly County steht eine kleine Toilettenanlage. Die Karte liegt im Herrenbereich; sucht im Gebäude und direkt daneben.
|MonaLi$a (Gold)
|Unter den Bäumen liegt die Karte auf dem Boden neben einem gestreiften Klappstuhl und einem Schlauchboot.
|MonaLi$a (Silver)
|Erreicht den gestrandeten rostigen Frachter an der Nordküste der südöstlichen Featherstone-Insel. Ganz oben liegt die Karte neben einem Rucksack.
|Pricilla Pace (Bronze)
|Am verblassten rosa Haus an der Sassafrass Road im Nordosten des Mount Kalaga National Park liegt die Karte auf dem Verandageländer.
|Pricilla Pace (Gold)
|Zwischen Sweetbay Road und Bahnstrecke in Capri steht das Lagerhaus der Leonida Brewing Company. Die Karte liegt oben auf dem Turm hinter dem Gebäude.
|Pricilla Pace (Silver)
|Unter der Strandtreppe steht neben mehreren Fässern eine offene Holzkiste. Darin findet ihr die Karte.
|Vanessa (Bronze)
|Im Norden von North Leonard County steht auf einem Bauernhof ein kleines Nebengebäude. Die Karte liegt dort auf dem Wandregal.
|Vanessa (Gold)
|Im Hinterzimmer von Uncle Jack's Liquor an Velo Fino Drive und Catalan Boulevard in Bayside liegt die Karte in einem Tresor.
|Vanessa (Silver)
|Steigt auf das höchste Dach der Juliet Terrance Apartments an der SW 8th Avenue im Süden von Salton. Die Karte liegt auf dem schmalen Sims.
|Zaria RI RI Luckett (Bronze)
|Erreicht die Werbetafel über dem Bare With Me Gentleman's Club an der SR-25 in Balsero. Die Karte liegt in einer Ecke des Wartungsstegs.
|Zaria RI RI Luckett (Gold)
|Auf der südlichen Halbinsel von Little Hardin Island steht ein einzelner Stuhl im Sand. Die Karte liegt daneben.
|Zaria RI RI Luckett (Silver)
|Im verlassenen gelben Eisenbahnwaggon im Süden von Port Gellhorn liegt die Karte in der Ecke neben einem Rucksack.
Eigene Gameplay-Bilder zu zwei Fundorten
Unsere PS5-Aufnahmen zeigen den Fundort sowie die Karten von Pricilla Pace (Silver) und MonaLi$a (Gold).
Benötigt ihr die Jack of Hearts Dancers für 100 Prozent?
Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr in GTA 6 insgesamt drei Kartensets vervollständigen. Welchen Sammlungen ihr euch dabei widmet, bleibt euch überlassen.
Möchtet ihr GTA 6 hingegen zu 100 Prozent abschließen, benötigt ihr insgesamt 15 der 18 Kartensets. Ihr könnt also selbst entscheiden, ob ihr sämtliche Karten der Jack of Hearts Dancers sammelt oder euch stattdessen einem anderen Set widmet.
Welche weiteren Aufgaben ihr für den vollständigen Spielabschluss erledigen müsst, erfahrt ihr in unserer interaktiven 100-Prozent-Checkliste für GTA 6.Öffnet in einem neuen Tab