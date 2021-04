Rockstar Games GTA 5 ist zwar auf Steam noch immer extrem erfolgreich und belegt aktuell in den Top 10 Rang 6. Dennoch gibt es in der Community eine Mod, die noch beliebter ist.

Rollenspiel-Mod FiveM überholt GTA 5 auf Steam

„FiveM“ ist eine Mod, die es den Spielern erlaubt, auf einem Rollenspiel-Server unterwegs zu sein oder eigene Server aufzusetzen. GTA RP, wie Rollenspiel in der Community genannt wird, ermöglicht es euch, das Actionspiel auf eine etwas andere Art zu erleben.

Ihr übernehmt die Rolle des Bürgers in der Online-Spielwelt, der seinem Alltag nachgeht. Ihr könnt beispielsweise Polizist sein oder Gangster oder einfach nur ein Arbeitsloser, der den ganzen Tag zu Hause vor dem Fernseher hängt. Die Spieler bevölkern die Welt mit ihren Charakteren. Man könnte dies als eine Art Soap-Opera bezeichnen.

Wichtig dabei ist, dass die Spieler*innen immer in ihren Rollen bleiben. Es ist nicht erlaubt, aus der Rolle zu fallen, um beispielsweise Fragen zu stellen. Das macht einen besonderen Reiz von GTA RP aus.

Schaut man sich nun die aktuellen Spielerzahlen von „GTA 5“ auf Steam an und vergleicht diese mit den Spielerzahlen, die „FiveM“ derzeit hat, dann zeigt sich, dass die Rollenspiel-Mod enorm beliebt ist. Laut Steamcharts lag der Peak an gleichzeitig aktiven Spielern in den vergangenen 30 Tagen bei 178.142 – und das allein durch FiveM.

And there it goes – 250,000 concurrent players on the https://t.co/bCi7twSjM3 platform! 🎉🚀🌕 pic.twitter.com/FE4TxnxaGK — Cfx.re/FiveM (@_FiveM) April 25, 2021

„FiveM“ meldete kürzlich einen neuen Rekord mit 250.048 gleichzeitigen Spielern. Damit lässt die Rollenspiel-Mod das reguläre „GTA 5“ also deutlich hinter sich.

Wollt ihr auch Rollenspiel in „GTA 5“ erleben, das über jenes in GTA Online hinausgeht, dann könnt ihr euch die Mod über die offizielle Website herunterladen und mitmachen. Vergesst dabei aber nicht, immer in eurer Rolle zu bleiben.