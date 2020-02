In dieser Woche wird Rockstar Games ein weiteres Fahrzeug veröffentlichen, das bei den verschiedenen Händlern in GTA Online erworben werden kann. Dabei handelt es sich dieses Mal um ein spezielles Gefährt: das Formel-1-Auto Progen PR4!

Dieses könnt ihr bereits jetzt am Glücksrad im Casino von Los Santos als Hauptpreis im rot-weißen Redwood-Design abgeräumt werden kann. Alles weiteren Infos dazu gibt es hier:

GTA Online: Gewinnt das Formel-1-Auto Progen PR4 am Glücksrad

Formel 1-Boliden: Progen PR4 und der Ocelot R88

Neben dem Progen PR4 haben Dataminer bereits Ende 2019 ein weiteres Formel-1-Fahrzeug in den Spieldateien gefunden. Dabei handelt es sich um den Ocelot R88, der genau wie der PR4 in der Werkstatt von euch angepasst werden kann. So können zum Beispiel neue Reifen oder ein anderer Spoiler montiert werden.

Der Progen PR4 kann von euch regulär am kommenden Donnerstag, den 27. Februar bei Legendary Motorsport erworben werden. Wie teuer dieser letztendlich ausfällt ist allerdings derzeit noch nicht bekannt.

Ab auf die Piste!

In der Singleplayer-Kampagne von „GTA 5“ haben sich Spieler durch entsprechende Cheats die beiden Wagen bereits spawnen lassen und diese anschließend auf Herz und Nieren getestet.

Auch wenn die Werte in Hinsicht auf Geschwindigkeit, Handlung und Beschleunigung noch nicht final sein dürften, können wir wohl gespannt sein, was uns schlussendlich erwartet. Möglicherweise dürfen wir in Kürze sogar zwei der schnellsten Rennboliden in „GTA Online“ begrüßen. Denn anscheinend verfügen beide Fahrzeuge über einen eingebauten Boost, um noch ein wenig mehr Geschwindigkeit aus dem jeweiligen Gefährt herauszuholen.

Rockstar kündigte bereits am 20. Februar eine neue Rennserie (Open-Wheel-Serie) an, bei der ihr wohl auch mit den neuen Formel-1-Fahrzeugen antreten und den einen oder anderen Geschwindigkeitsrauscher durchleben könnt.

Das ist der Progen PR4

Der PR4 ist ein Formel-1-Auto, das dem McLaren MP4/6 von 1991 nachempfunden ist. Der Motor wird von der Dinka Racing Division geliefert und spiegelt die Honda-Leistung des Mc-Laren wieder.

Der PR4 verfügt über ein schmales, flaches Design mit einer markanten langen Nase mit großen Doppelflügeln vorne, einem offenen Fahrerraum, kleinen seitlichen Einlässen und dem großen Heckflügel mit einem einzigen Rücklicht. Die gesamte Fahrzeugunterseite ist verchromt. Ähnlich wie Fahrzeuge wie der Drift Tampa oder der Hotring Sabre verfügt der PR4 über Rennslicks für die Räder sowie über eigene „Race“ -Räder. Das Fahrzeug ist mit der Primärfarbe lackiert, während die Oberflächen der Tragflächen mit einer Sekundärfarbe lackiert sind.