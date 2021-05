Die Konsole der Königin: Wohl teuerste Wii steht zum Verkauf

Konsolen stechen primär durch ihren vergleichsweise geringen Einstiegspreis auf dem Markt hervor. Doch manch besonderes Exemplar kostet mehr, als viele Menschen im Jahr verdienen. So zum Beispiel eine ganz besondere Nintendo Wii aus Gold, die ihr aktuell über eBay ersteigern könnt.

Teuerste Wii-Konsole mit 24 Karat

Das gute Stück wurde im Jahr 2009 im Rahmen einer PR-Kampagne von THQ produziert. Die wollten ihren Titel „Big Family Games“ bekannt machen und schickten dafür Königin Elizabeth der Zweiten die prunkvolle Heimkonsole zum Buckingham Palast.

Dieses Unterfangen erklärte Produktmanagerin Danielle Robinson von THQ seinerzeit mit der folgenden Begründung:

„BIG Family Games ist das ultimative Wii-Spiel, mit dem alle Familienmitglieder, von den Großeltern bis hin zu jungen Kindern, zusammenspielen können. Da die königliche Familie die wichtigste im gesamten Land ist, dachten wir, dass sie eine Version des Spiels besitzen sollten. Allerdings gingen wir auch davon aus, dass Eure Majestät die Königin nicht auf irgendeiner alten Konsole spielen will. Deswegen haben wir eine extra-spezielle goldene in Auftrag gegeben. Wir hoffen, dass sie und der Rest der königlichen Familie Spaß mit dem Spiel haben!„ THQ Pressemeldung

Die Königin hat das gute Stück jedoch nie erhalten. Denn zwar schickte THQ die Konsole in der Tat an den Buckingham Palast, der verweigerte jedoch die Annahme des Pakets. Der Grund: Aus Sicherheitsgründen akzeptiert man keine Geschenke, ganz egal, um was es sich dabei handelt. Was genau damit passierte, erfahrt ihr im Youtube-Video von „People Make Games“:

Letzten Endes fand sich das Stück in den Händen des Sammlers Donny Fillerup wieder, der sie jetzt auf eBay versteigert. Wie er in einem Interview bekannt gibt, will er einiges in seinem Leben ändern. Denn zwischen seinem Job und dem Betrieb seiner Webseite, fand er einfach keine Zeit mehr für sich selbst. Ein Schritt für ihn, genau das zu erreichen, ist der Verkauf des Unikats.

Was kostet die königliche Konsole? Wer das gute Stück sein Eigen nennen will, muss insgesamt 300.000 US-Dollar hinblättern. Umgerechnet also ganz grob 250.000 Euro. Bei dem Preis solltet ihr jedoch dringend bedenken, dass noch kein Versand enthalten ist. Der kommt noch einmal oben drauf. Dennoch ein Schnäppchen. Denn auf der gamescom 2019 erklärten einige Personen aus der Industrie, dass sich der Wert des Stücks auf eine ganze Million US-Dollar belaufen soll.

Was wurde aus Big Family Games?

Big Family Games selbst hatte wenig Erfolg. Auf Metacritic hat es eine Durchschnittswertung von 49 Prozent, basierend auf sechs Reviews. Auch Jet Black Games, der Entwickler des Titels, hatte weniger Erfolg. Der letzte Newseintrag auf seiner Webseite stammt aus dem Jahr 2008, dem selben Jahr, in dem Big Family Games erschien.