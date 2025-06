Godzilla kämpft gegen X-Men – vereintes Team mit Super-Adaptoid!

Die neueste Comic-Veröffentlichung von Marvel, „Godzilla vs. X-Men #1″, stellt die Fans vor ein spektakuläres Aufeinandertreffen zweier ikonischer Welten. Seit der Ankündigung, dass Godzilla das Marvel-Universum heimsuchen würde, fragen sich viele, wie die beliebten Marvel-Helden dem mächtigen Monster entgegentreten könnten. Während es natürlich erscheint, dass Größen wie Hulk und Thor gegen den König der Monster antreten, ist die Vorstellung, dass Spider-Man sich diesem Giganten stellt, eher ungewöhnlich. Doch wie schlagen sich die X-Men gegen Godzilla?

Dank Fabian Nicieza, dem kreativen Kopf hinter dieser speziellen Ausgabe, haben die X-Men einen Weg gefunden, um auf Augenhöhe mit Godzilla zu kämpfen. Anstatt auf die individuellen Fähigkeiten der X-Men zu setzen, vereinen sie ihre Kräfte in einer Maschine, die als Super-Adaptoid bekannt ist. Dieses mächtige neue Konstrukt könnte die furchteinflößendste X-Men-Zusammenstellung aller Zeiten sein, doch es bleibt abzuwarten, ob es ausreicht, um Godzilla zu besiegen.

Was ist der Super-Adaptoid?

Wie funktioniert der Super-Adaptoid und warum ist er gefährlich? Der Super-Adaptoid ist ein Android, der normalerweise als Gegner der Avengers auftritt, aber auch von den X-Men mehrfach bekämpft wurde. Professor X und sein Team programmierten den Roboter um, nachdem Gambit ihn aus einer Einrichtung gestohlen hatte. Mithilfe von Cerebro verband Professor X die Gedanken der X-Men mit dem Androiden, sodass dieser die Fähigkeiten jedes Mitglieds nutzen konnte. In „Godzilla vs. X-Men #1“ besteht das Team aus Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Storm, Beast und Gambit. Der Super-Adaptoid ahmt die Kräfte dieser X-Men nach, einschließlich Cyclops’ Visier, Wolverines Klauen, Jean Greys Phoenix-Flügel und Storms Elektrizität.

Der Kampf gegen Godzilla

War der Super-Adaptoid stark genug, um Godzilla zu besiegen? Trotz aller Bemühungen von Nicieza scheint der Kampf zwischen den X-Men und Godzilla ausgeglichen zu sein. Der Super-Adaptoid nutzte sogar Pym-Partikel, um in der Größe mit Godzilla gleichzuziehen. Doch selbst mit den vereinten Kräften der X-Men war Godzilla ein zu mächtiger Gegner. Der Kampf blieb letztlich unentschieden, da Godzilla auf etwas noch Gefährlicheres abzielte: die Tri-Sentinelmechakaiju.

Die Bedrohung durch die Tri-Sentinelmechakaiju

Was macht die Tri-Sentinelmechakaiju so gefährlich? Die Tri-Sentinelmechakaiju ist eine neue, mechaartige Bedrohung, die von Task Industries in Zusammenarbeit mit Tsunugai Robotics entwickelt wurde. Sie vereint die Kräfte von drei von Godzillas gefährlichsten Gegnern: Biollante, Battra und Fire Rodan. In einem dramatischen Finale verbünden sich Godzilla und die X-Men, um diese mechanische Bedrohung zu besiegen. Der Super-Adaptoid hält die Tri-Sentinelmechakaiju fest, während Godzilla einen vernichtenden Schlag mit seinem Atomatem ausführt. Dabei wird auch der Super-Adaptoid zerstört und zeigt, dass selbst er Godzillas voller Stärke nicht gewachsen ist.

Obwohl die X-Men in ihrer aktuellen Form Godzilla nicht besiegen konnten, bleibt die Frage offen, ob ein zukünftiges Duell mit einem voll ausgerüsteten X-Men-Team, einschließlich einer von Phoenix besessenen Jean Grey, anders ausgehen könnte.

Was denkst du? Kannst du dir vorstellen, dass die X-Men jemals Godzilla besiegen könnten?