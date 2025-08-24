God of War – Atreus und neue Welten: Folge seiner Reise nach Ägypten!

God of War: Ragnarok hat die Spieler sowohl begeistert als auch überrascht, denn es stellte das Ende einer epischen nordischen Saga dar und ließ dennoch Raum für Spekulationen über die Zukunft von Kratos und Atreus. Obwohl viele erwartet hatten, dass es sich um eine Trilogie handelt, hat Santa Monica Studios angedeutet, dass die Serie weitergehen wird. Doch wohin könnte die Reise führen?

Zukunft von God of War: Atreus als Hauptfigur?

Wird Atreus der neue Held? Eine mögliche Fortsetzung könnte Atreus auf seiner Suche nach den verbliebenen Riesen folgen. Da er Kratos verlassen hat, um andere Welten zu erkunden, könnte dies bedeuten, dass wir uns von der nordischen Mythologie entfernen. Ein Szenario, in dem Atreus und Angrboda in Ägypten landen, wäre spannend und würde neue mythologische Horizonte eröffnen.

Natürlich bleibt die Frage offen, wie das Gameplay aussehen würde. Atreus unterscheidet sich im Kampfstil stark von Kratos, was eine Änderung der Dynamik mit sich bringen könnte. Ein Zeitsprung könnte Atreus als erfahreneren Krieger zeigen, aber seine schnelle Kampfweise und sein Bogen bleiben im Gegensatz zu Kratos’ brachialer Stärke bestehen.

Rückkehr zur griechischen Mythologie?

Könnte ein Prequel in Griechenland spielen? Ein weiteres Gerücht besagt, dass Santa Monica Studios ein Prequel plant, das Kratos in seiner Jugend zeigt. Dieses Szenario könnte uns zurück in die griechische Mythologie führen, was für langjährige Fans der Serie sicherlich spannend wäre. Die Herausforderungen bei der Umsetzung eines solchen Spiels sind jedoch nicht zu unterschätzen, insbesondere wenn man bedenkt, dass der originale Sprecher von Kratos nicht zurückkehren möchte.

Ein jungerer Kratos in einem Prequel könnte uns mehr über seine Vergangenheit und seine Beweggründe verraten, die ihn letztendlich zu dem Krieger gemacht haben, den wir kennen. Es wäre faszinierend zu sehen, wie er sich gegen die Götter des Olymps behauptet hat.

Kratos als nordischer Kriegsgott?

Was wäre, wenn Kratos die Rolle des nordischen Kriegsgottes übernimmt? Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Kratos in seiner neuen Rolle im nordischen Pantheon zu erleben. Nachdem Odin besiegt ist, gibt es möglicherweise ein Machtvakuum, das es zu füllen gilt. Hier könnte Kratos versuchen, die Ordnung aufrechtzuerhalten und dabei auf neue, bisher unbekannte Götter treffen.

Ein solches Spiel könnte das Zusammenspiel mit Charakteren wie Freya intensivieren, die vermutlich eine wichtige Rolle in dieser neuen Weltordnung spielen würde. Alternativ könnte ein Prequel die Geschichte von Kratos‘ Ankunft in Midgard und seiner Beziehung zu Faye beleuchten.

Santa Monica Studios hält die Pläne für die Zukunft von God of War noch geheim. Doch eines ist sicher: Egal, in welche Richtung sich die Serie entwickelt, die Fangemeinde wird gespannt und mit großer Erwartung darauf blicken. Was denkst du, wohin sich God of War entwickeln könnte? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!