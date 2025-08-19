Ghost of Yotei bringt Legends-Modus 2026 als kostenloses DLC zurück

Die Gamescom 2025 hat mit ihrer Opening Night Live einmal mehr die Spielergemeinschaft in Staunen versetzt. Sucker Punch, die Entwickler des beliebten Spiels Ghost of Tsushima, haben mit ihrem neuen Titel Ghost of Yotei für Aufsehen gesorgt. Die größte Überraschung war die Ankündigung des Legends-Koop-Modus, der bei Ghost of Tsushima sehr populär war und nun auch in Ghost of Yotei Einzug hält. Doch es gibt einen kleinen Haken.

Ein Wiedersehen mit Legends

Was macht den Legends-Modus besonders? Der Legends-Koop-Modus von Ghost of Tsushima bot den Spielern die Möglichkeit, in Teams gemeinsam gegen Feinde anzutreten. Dieser Modus wurde so gut angenommen, dass er später als eigenständiges Spiel veröffentlicht wurde. Auch in Ghost of Yotei wird dieser Modus eingeführt, allerdings nicht direkt zum Release des Spiels am 2. Oktober 2025. Stattdessen wird Ghost of Yotei: Legends als kostenloses DLC im Jahr 2026 erscheinen.

Der neue Trailer zeigt, dass Spieler in Ghost of Yotei: Legends sowohl Zwei-Spieler-Story-Missionen als auch Überlebensmatches für vier Spieler erwarten können. Dabei treten sie gegen gigantische, dämonische Versionen der Yotei Sechs an und müssen sich neuen Feinden stellen. Es wird vier spielbare Charakterklassen geben, aus denen du wählen kannst.

Der Start von Ghost of Yotei: Legends

Wann genau wird der Legends-Modus verfügbar sein? Ein genaues Datum für die Veröffentlichung des Legends-Modus in Ghost of Yotei ist noch nicht bekannt. Doch wenn man den Zeitplan von Ghost of Tsushima betrachtet, könnte die Veröffentlichung des Modus im Januar 2026 realistisch sein. Ghost of Tsushima wurde im Juli veröffentlicht und der Legends-Modus folgte im Oktober desselben Jahres. Es bleibt abzuwarten, ob Sucker Punch diesem Muster folgen wird.

Bist du gespannt auf Ghost of Yotei: Legends? Oder wartest du erst auf das Hauptspiel, bevor du dich in den Koop-Modus stürzt? Teile deine Gedanken unten in den Kommentaren!