GeForce RTX 3090 jetzt bei Amazon kaufen – Preorder-Guide

Nach der RTX 3080 kann ab sofort auch die schnellere GeForce RTX 3090 im Onlineshop von Amazon gekauft werden. Doch ihr solltet euch unbedingt beeilen, denn ähnlich wie bei der RTX 3080 kann auch die schnellere Schwesterkarte innerhalb von nur wenigen Minuten ausverkauft sein.

Verkauf ab: 24.09, um 15 Uhr

24.09, um 15 Uhr Embargo für Tests: 24.09, um 15 Uhr

24.09, um 15 Uhr Weitere Händler um die RTX 3090 zu kaufen MediaMarkt Saturn Alternate Cyberport N otebooksbilliger Min dfactory Nvidia-S hop Caseking



Der Verkauf der Grafikkarte startet am Donnerstag, den 24. September 2020 um 15 Uhr. Wir empfehlen euch am besten bereits einige Minuten vorher auf Amazon oder anderen Händlerseiten nach den online geschalteten Angeboten zu suchen.

Nutzt dafür am besten in regelmäßigen Abständen die F5-Taste, am besten noch in Kombination mit der Strg-Taste. Sollte die GPU in einem Onlineshop bereits ausverkauft sein, schaut euch auf anderen Webseiten um. Wir haben euch die wichtigsten Händler oberhalb und in diesem Beitrag aufgelistet:

GeForce RTX 3090 ab sofort hier kaufen! – Preorder-Guide

Custom-Modelle der RTX 3090 kaufen:

ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix 24G

ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming 24G

ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming O24G

ZOTAC GeForce RTX 3090 Trinity

MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G

MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G OC

GIGABYTE GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G

GIGABYTE GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G

INNO3D GeForce RTX 3090 Gaming X3

INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4

INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X3

PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB

PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB

Eine Zusammenfassung der ersten Ergebnisse und Benchmarks der Nvidia GeForce RTX 3080 haben wir euch in diesem Artikel aufgelistet. Die Founders Edition von Nvidia ist ab 699 Euro erhältlich.

Techniche Daten der GeForce RTX 3090

NVIDIA CUDA-Recheneinheiten : 10496 CUDA-Kerne

: 10496 CUDA-Kerne Boost-Taktung : 1.70 GHz

: 1.70 GHz Speichergröße : 24 GB

: 24 GB Speichergeschwindigkeit : GDDR6X

: GDDR6X HDMI 2.1-Unterstützung : Ja

: Ja Abmessungen (Zoll): 12,3 „x 5,4“ (3-Steckplätze)

Wenn ihr gerne wissen möchtet, wann die RTX 3070 erscheint, schaut gerne in unseren umfangreichen Preorder-Guide hinein.