Derzeit laufen im PlayStation Store die Frühlings-Angebote, bei denen ihr ordentlich Geld sparen könnt, auf Hochtouren. Reduziert sind zahlreiche PlayStation 4-Titel, teilweise um über 80 Prozent. Habt ihr also bereits viele der Spieler auf eurer Festplatte durchgespielt, könnt ihr jetzt günstig an Nachschub gelangen.

Hinweis: Am 15. April ändert sich das Angebotsportfolio, während die gesamte Aktion am 29. April endet.

PlayStation 4-Spiele für unter 20 Euro

Wir haben uns die verschiedenen Angebote ganz genau angeschaut und listen euch nachfolgend die besten Schnäppchen für unter 20 Euro auf. Ihr solltet in jedem Fall einen Blick auf Spiele wie „A Plague Tale: Innocence“, „Horizon Zero Dawn“ und „God of War“ werfen. Habt ihr „The Witcher 3“, „Resident Evil 2“ oder „The Last of Us“ bisher noch nicht gespielt, empfehlen wir euch diese Diamanten in jedem Fall nachzuholen. Angesichts der Preis habt ihr nun wirklich keine Ausrede mehr!

The Last of Us Remastered für nur 9,99€

Resident Evil 2 für nur 19,99€

The Witcher 3: Wild Hunt (GotY) für nur 14,99€

The Division 2 für nur 9,99€

A Way Out für nur 14,99€

Assassin’s Creed Origins (Deluxe Edition) für nur 14,99€

God of War (Digital Deluxe Edition) für nur 19,99€

Horizon Zero Dawn (Complete Edition) für nur 12,99€

Devil May Cry 5 für nur 19,99€

The Crew 2 (Deluxe Edition) für nur 14,99€

A Plague Tale: Innocence für nur 19,99€

No Man’s Sky für nur 17,99€

Monster Hunter: World für nur 14,99€

Project Cars 2 für nur 12,99€

L.A. Noire für nur 19,99€

Far Cry New Dawn für nur 14,99€

Man of Medan für nur 17,99€

DOOM für nur 7,99€

Detroit: Become Human (Digital Deluxe Edition) für nur 12,99€

Tomb Raider: Definitive Edition für nur 4,99€

Anthem für nur 19,99€

Vampyr für nur 14,00€

Mafia III (Deluxe Edition) für nur 14,99€

BioShock: The Collection für nur 9,99€

Until Dawn für nur 9,99€

Wir werden diesen Beitrag am 15. April durch das veränderte, neue Angebot aktualisieren.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Frühlingsangebote sowie auf dem PlayStation-Blog.