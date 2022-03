Fortnite – Bleibt Null-Bauen-Modus dauerhaft als Alternative integriert?

Die Gaming-Community hat es sich lange gewünscht und jetzt ist es endlich so weit. Die Epic-Götter haben ihre Gebete erhört und so wird Fortnite endlich das, was es schon immer hätte sein können: ein Battle-Royale-Shooter ohne das Bauen.

Tatsächlich wurde in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass „Fortnite“ durchaus interessant wäre, wenn dieses elendige Bauen nicht immer wäre. Immer wieder, wenn man auf einen Gegenspieler getroffen ist, ploppte umgehend eine ganze Festung binnen Sekunden auf und nicht selten blieben jene ohne Master of Science in Architektur ratlos zurück, wie das überhaupt möglich sei.

Doch für alle, die sich seit jeher daran gestört haben und die Battle-Royale-Sause deshalb in die Schublade gelegt haben, gibt jetzt die Option, auf dieses „Feature“ gänzlich zu verzichten. Fortnite Zero Build respektive Null Bauen bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass ihr das reguläre Game ohne das unbeliebte Feature zocken dürft. Und das hochoffiziell. Vorerst.

Fortnite – Bleibt Null-Bauen-Modus im Spiel?

Tatsächlich kommt der Modus sehr gut bei der Community an, nachdem seit Kapitel 3, Season 2 auf das Bauen verzichtet wurde. Die Frage bleibt offen, ob sich Epic Games dazu entschieden hat, den Zero Build Mode dauerhaft zu integrieren.

Ob der reguläre Modus mit Bauen-Feature jemals zurückkehren wird, bleibt vorerst fraglich. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Aussage von Epic Games diesbezüglich. Womöglich werden beide Modi (mit und ohne Bauen) zukünftig koexistieren.

Die Spielmodi Arena und Kreativ bieten aktuell weiterhin Varianten mit dem Bauen-Feature, während der No-Build-Modus zukünftig im Solo-, Duo-, Trio- und Squadmodus standardmäßig zur Verfügung steht.

„Greift auf die Entdecken-Seite zu, indem ihr in der Lobby die „ÄNDERN“-Schaltfläche über „SPIELEN!“ auswählt.“

Der Modus selbst ist an sich ein wenig schneller, da die neuen Items mit aus Fortnite Battle Royale V.20.00 wohl für diesen Modus gedacht waren. So benötigen wir nun keine Ressourcen mehr für das Bauen, allerdings gibt uns Epic Games nun einen neuen Schutzschild (der sich immer wieder auflädt) und mehr Beweglichkeitsoptionen wie Klettern mit auf den Weg.

Obendrein bietet der aktuelle Patch noch ein paar Annehmlichkeiten gegen Fahrzeuge wie den Amboss-Raketenwerfer, der über ein Zielfernrohr mit automatischer Zielsuche arbeitet, und weitere Details. Die Patchnotes zum Update findet ihr hier.

Würdet ihr „Fortnite“ noch einmal starten unter dieser Prämisse oder ist der Battle-Royale-Shooter trotzdem nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.