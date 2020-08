Flight Simulator 2020: Erste Tests auf Metacritic sprechen von einem Meilenstein

Am morgigen Dienstag erscheint der Microsoft Flight Simulator 2020 für den PC, das Embargo für internationale Testberichte ist hingegen bereits am heutigen Montag, den 17. August 2020 um 9:01 Uhr gefallen.

Erste Tests zu Flight Simulator 2020

Auf Metacritic sind schon die ersten Wertungen veröffentlicht worden und diese sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die bisherigen Tester scheinen sich ziemlich einig darüber zu sein, dass der „Flight Simulator 2020“ eine unvergessliche Erfahrung bietet – für Anfänger, aber auch für erfahrene Piloten.

Vor allem in technischer Hinsicht stelle die Simulation einen wahren Meilenstein dar, da die gesamte Erde in drei Dimensionen mit 4K-Texturen aus Satellitenaufnahmen simuliert wird, um von euch aus der Luft umkreist zu werden. Dabei liegt es in eurer Hand, wie sich das Wetter verhält, welche Strecke ihr fliegt und vor allem welches Flugzeug ihr steuert.

So schreibt Martin Deppe in seinem Test für die GameStar zum Beispiel, dass der „Flight Simulator 2020“ das „faszinierendste Spiel des Jahres“ darstelle und in optischer Hinsicht eine beeindruckende Flugsimulation auf Basis weltweiter Kartendaten sei.

So wertet die internationale Presse