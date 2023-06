Five Nights At Freddy’s: Erster Trailer zum Kinofilm ist da!

Endlich wird es Realität: Five Nights At Freddy’s wird verfilmt! Kommendes Halloween werden euch Freddy Fazbear und seine furchterregenden Freunde auf der großen Leinwand das Gruseln lehren.

Sehr euch hier den ersten Trailer zu Five Nights At Freddy’s an!

Lange hat es gedauert, doch nun ist es zur unausweichlichen Gewissheit geworden. Die Horrorspielreihe „Five Nights At Freddy’s“ erhält einen eigenen Spielfilm dieses Jahr. Die Veröffentlichung des Kinofilms lässt noch ein paar Monate auf sich warten, dennoch hat Universal Pictures schon jetzt einen ersten Trailer dazu veröffentlicht.

Laut dem Trailer scheint sich der Film stark an die Geschichte von „Five Nights At Freddy’s“-Schöpfer Scott Cawthon zu orientieren. Auch wenn sich die Filmschaffenden dennoch ein paar kreative Freiheiten genommen haben. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Der Schauspieler Josh Hutcherson (Hunger Games) spielt im Film den Charakter Mike Schmidt, einen alleinerziehenden Vater, der einen zusätzlichen Job als Wachmann in einer stillgelegten Freddy Fazbear’s Pizzeria annimmt. Wie auch in den Spielen war dies einst ein beliebtes Familienrestaurant, welches für seine bunte animatronische Tier-Band bekannt war.

Bei der Darstellung der Animatronics scheint sich der Film eng an die Spielvorlage zu halten, denn die Robotertiere wie Freddy und sogar der berüchtigte Cupcake tauchen im Trailer nahezu unverändert auf. Der Film ist dennoch keine exakte Kopie des ersten Spiels, sondern nimmt sich Inspirationen aus allen Teilen des Franchises.

Im Originalspiel verbrachte die Spielfigur ihre Nächte allein mit der Überwachung von Sicherheitskameras. Im Film hingegen bringt der Protagonist seine kleine Tochter Abby mit, damit er während der Arbeit auf sie aufpassen kann. „Ich werde arbeiten und du wirst schlafen“, sagt Mike im neuen Trailer zu seiner Tochter.

Anspielungen auf Five Nights At Freddy’s: Security Breach

© Universal Pictures

Interessanterweise enthält der Trailer auch Anspielungen auf neuere Teile der „Five Nights At Freddy’s“-Franchise, insbesondere Five Nights At Freddy’s: Security Breach. Allein die Anwesenheit von Mikes Tochter ist eine offensichtliche Anspielung auf die junge Protagonistin von „Security Breach“, die derzeit noch auf ihren eigenen DLC wartet.

Doch damit nicht genug der Ähnlichkeiten: Im Filmtrailer taucht eine blonde Sicherheitsbeamtin namens Vanessa auf, die der Wächterin namens Vanessa in „Security Breach“ verblüffend ähnlich sieht.

Eine weitere interessante Anspielung auf „Security Breach“ kommt am Ende des Trailers, in einem sehr kurzen Abschnitt, der Freddy und Abby händchenhaltend vor der Pizzeria zeigt. In „Security Breach“ war Freddy ein freundlicher Animatronic, der dem jungen Protagonisten durch das Einkaufszentrum geholfen hat.

Ob Freddy im Film von Anfang an freundlich ist, oder ob dieser zum Schluss Mikes Seele enthält und mit seiner Tochter als gruseliger Roboterbär von Dannen zieht (ja, die Animatronics sind von Menschenseelen besessen), bleibt bis zum Release des Films ein Geheimnis. „Five Nights At Freddy’s“ kommt am 26. Oktober 2023 in die Kinos.