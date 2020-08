Firewatch wird nächstes Spiel, das zum Film wird!

Bei Kinofilmen, die es als Adaption auf die große Leinwand schaffen, liegt es meistens nahe, große Blockbuster-Titel zu nehmen, die jeder kennt. So ist eine gewisse Stammspielerschaft schon einmal fest an Bord, die den Kinobesuch in jedem Fall in Betracht ziehen würden. Und im besten Fall zieht man dann noch das Aufsehen weiterer potenzieller Kinogänger auf sich, die nicht viel mit dem Spiel am Hut haben.

Doch die Produzenten von Snoot Entertainment („Little Monsters“, „Blindspotting“) gehen einen anderen Weg. Wie The Hollywood Reporter berichtet, haben sie sich mit dem Indie-Entwickler Campo Santo zusammengetan, um eine Filmumsetzung von Firewatch zu produzieren.

Worum geht es in Firewatch?

Wahrscheinlich wird die Umsetzung recht nahe am Spiel sein. Es soll wie im Spiel um Henry gehen, der 1989 als mobile Feuerwache in der Wildnis von Wyoming eingesetzt wird, um potenzielle Waldbrände zu erkennen und zu melden. Auf seinem einsamen Posten begleitet ihn Delilah über ein Funkgerät, die ihn anweist und mit Rat zur Seite steht.

Auf seiner Reise stößt er nicht nur auf unbekanntes Terrain, sondern wird auch mit einem mysteriösen Zwischenfall konfrontiert, während er einige wichtige Entscheidungen für sich selbst treffen muss.

Das Spiel aus dem Jahre 2016 wurde seit dem Release über 2,5 Millionen Mal verkauft.

Die Produzenten der Filmumsetzung

Keith Calder und Jess Wu Calder dienen als Produzenten bei Snoot Entertainment. Sean Vanaman und Jake Rodkin produzieren auf der Seite von Campo Santo. Calder meint:

„Firewatch ist eine beeindruckende Errungenschaft, ein wunderschönes und herzerwärmendes Stück Kunst. Ich finde es gut, dass Sean und Jake uns erlauben, ihr perfektes Videospiel zu ruinieren, indem wir einen Film und/oder eine TV-Show daraus machen.“

Vanaman von Campo Santo meint hingegen:

„Wir wussten von der ersten Sekunde an, dass wir mit Jess und Keith großartige Partner gefunden hatten.“

Wann wir mit dem Kinofilm und/oder der TV-Serie rechnen dürfen, steht noch in den Sternen. Aber es ist durchaus eine interessante Wahl für eine Filmadaption, wenn ihr mich fragt. „Firewatch“ hat immerhin bei vielen Spielern einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Story rund um Henry und Delilah einer größeren Audienz zugänglich zu machen, wird dem Spiel schließlich nicht schaden. Im Gegenteil, siehe The Witcher (Serie) und die angestiegenen Verkaufszahlen von The Witcher 3. Die Verkaufszahlen von Firewatch könnten davon ebenso profitieren, wenn der Film gut gemacht wird.