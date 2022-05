Wusstest du, dass Final Fantasy VII eine geheime 4. CD hat?

Ist dir bewusst, dass dein PlayStation-Lieblingsspiel Final Fantasy VII über eine geheime CD verfügt, die du womöglich nie zu Gesicht bekommen hast? Und falls du dich jetzt fragst, wie das sein kann, da immerhin nur 3 CDs in der Box enthalten sind, erhältst du hier die Antwort.

Falls ihr nämlich in der westlichen Welt mit Gaming aufgewachsen seid, könnte diese Tatsache schnell an euch vorbeigerauscht sein. Aber einmal in den fernen Osten geschaut, gibt es da sogleich eine echte Überraschung.

„Final Fantasy VII“ versteckt in einer japanischen Version, die sich Final Fantasy VII International nennt, doch tatsächlich eine vierte CD, neben den drei CDs mit den Hauptinhalten.

Final Fantasy VII: Das beinhaltet die 4. CD

Nur was befindet sich auf besagter 4. Disk? YouTuber ThorHighHeels hat die 4. CD in seinem Besitz und er zeigt uns einmal im Detail, was passiert, wenn wir sie starten.

Bei der 4. CD handelt es sich wohl um so etwas wie einen Guide mit großer Einsicht ins gesamte Spiel. Sie trägt die Beschriftung „Perfect Guide: Final Fantasy VII“.

Und tatsächlich verstecken die Inhalte nicht etwa einen Zusatz zum Hauptspiel – schön wäre es. Viel mehr handelt es sich um eine Hilfe zum Spiel. Wir können weite Teile des Spiels wie in einem Point-‘n’-Click-Adventure durchgehen. Ein Pfeil, der aussieht wie eine Hand, tritt an der Stelle von Cloud und Co. und mit ihm können wir navigieren.

Sogar die Final Fantasy VII World Map wurde umgearbeitet, die zur Übersicht dient. Aber seht am besten selbst.

© Square Enix/ via YouTube: ThorHighHeels

Tatsächlich erscheint der Guide ziemlich nützlich zu sein, da alle Objekte wie Materia erkenntlich vermerkt wurden, was das Auffinden im Hauptspiel wiederum vereinfachen sollte.

Ebenfalls ziemlich spannend ist der 3D-Model-Viewer, mit dem wir uns sämtliche 3D-Modelle des Spiels etwas genauer ansehen können, und die Datenbank, die jedes Item aufzeigt und eine Beschreibung bereithält.

Davon ab liegen der Disk noch ein paar alte Konzeptzeichnungen bei wie verworfene Ideen für das Logo. Für echte Fans ist das mit Sicherheit eine spannende Angelegenheit, das Spiel von einer etwas anderen Seite kennenzulernen. Was meint ihr?

Konzeptzeichnungen des Logos © Square Enix/ via YouTube: ThorHighHeels