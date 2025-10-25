Fallout 4 Anniversary Edition 2025 – Was bedeutet das für Modder?

Die Fallout 4: Anniversary Edition erregt derzeit die Gemüter der Community, insbesondere aufgrund der Auswirkungen auf die bestehende Modding-Szene des Spiels. Diese Jubiläumsausgabe, die am 10. November 2025 erscheint, wird das Basisspiel zusammen mit allen sechs DLC-Paketen und über 150 Creation Club-Items bündeln. Ein neuer Creations-Menüpunkt wird eingeführt, der das Durchstöbern von offiziellen und von der Community erstellten Add-ons erleichtert, ähnlich wie bei Starfield und der Skyrim Anniversary Edition.

Der Einfluss auf die Modding-Szene

Was macht die Anniversary Edition für Modder problematisch? Viele Fallout 4-Mods, insbesondere solche, die auf den Fallout 4 Script Extender (F4SE) angewiesen sind, könnten durch das Update unbrauchbar werden. Diese Problematik ist nicht neu, doch die Enttäuschung ist groß, da das Spiel bereits vor 18 Monaten eine ähnliche Welle von Inkompatibilitäten durch ein Update erlebte.

Ein leidenschaftlicher Fan äußerte seinen Unmut folgendermaßen:

„Ich habe etwa 400 Mods auf dem Ding. Es ist stundenlange Arbeit, das zum Laufen zu bringen, und ich werde verdammt sein, wenn sie das für mich vermasseln.“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Inhalt der Anniversary Edition

Welche neuen Inhalte bringt die Edition mit sich? Abgesehen von der Integration bereits bestehender DLCs und Creation Club-Inhalten bietet die Anniversary Edition nicht viel Neues. Dies führt zu Unmut, da viele die Edition eher als Plattform zur Promotion von „Creations“ – ehemals als bezahlte Mods bekannt – sehen.

Die 2024 erschienene Next-Gen-Aktualisierung für Fallout 4 brach ebenfalls viele Mods, bot jedoch im Gegenzug neue Quests, Bugfixes und Unterstützung für Ultrawide-Monitore. Die Anniversary Edition hingegen scheint den Fokus auf bereits bekannte Inhalte zu legen, anstatt neue, spielerorientierte Features einzuführen.

Technische Herausforderungen

Welche technischen Herausforderungen erwarten Modder? Die Struktur der Jubiläumsausgabe könnte die Modding-Szene weiter spalten. Bereits das 2024er Update änderte Spiel- und Archivheader, wodurch Mod-Autoren gezwungen wurden, entweder die neue oder die alte Version des Spiels zu unterstützen. Dies führte dazu, dass viele Mods aufgegeben wurden und einige Spieler ihre Fallout 4-Versionen downgraden mussten, um ältere Inhalte weiterhin nutzen zu können.

Da Bethesda noch keine klaren Informationen zur Art des Upgrades gegeben hat, bleibt unklar, ob die Anniversary Edition als Download-Inhalt oder als eigenständiges Spiel veröffentlicht wird. Sollte das Upgrade ähnlich ablaufen wie bei der Skyrim Anniversary Edition, ist es wahrscheinlich nicht kostenlos für bestehende Besitzer von Fallout 4.

Was hältst du von der Fallout 4: Anniversary Edition? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!