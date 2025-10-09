Fallout 3 Remaster noch weit entfernt – Hoffnungen auf Fallout Day gedämpft

Ein kürzliches Update eines Leakers hat die Hoffnungen vieler Fans auf ein baldiges Erscheinen von Fallout 3 Remastered gedämpft. Obwohl die Erwartungen hoch waren, dass das Remaster des beliebten Rollenspiels am kommenden Fallout Day angekündigt wird, äußerte sich der bekannte Leaker Nate The Hate skeptisch. Er meinte, dass er „sehr überrascht“ wäre, wenn Bethesda das Spiel „so früh“ erwähnen würde.

Fallout 3, das 2008 erstmals veröffentlicht wurde, ist das erste Spiel der Serie, das von Bethesda entwickelt wurde. Mit über 12 Millionen verkauften Exemplaren weltweit war es ein großer Erfolg. Fans fordern seit Jahren eine Neuauflage, und Hinweise auf eine mögliche Remaster-Version tauchten während der FTC-Verhandlungen im Zuge von Microsofts Übernahme von Activision Blizzard auf.

Die Erwartungen an den Fallout Day 2025

Welche Ankündigungen sind für den Fallout Day 2025 geplant? Bethesda hat angekündigt, dass sich die Veranstaltung am 23. Oktober 2025 auf Neuigkeiten zu bestehenden Fallout-Spielen konzentrieren wird. Diese Aussage lässt viele Fans vermuten, dass ein Fallout 3 Remastered nicht im Fokus stehen wird.

Nate The Hate, der bereits in der Vergangenheit auf das Remaster von Fallout 3 hingewiesen hat, bestätigte im April, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis das Spiel tatsächlich erscheint. Dennoch beruhigen seine Kommentare, dass die Entwicklung des Spiels wahrscheinlich fortgesetzt wird und der Traum von einem Remaster nicht aufgegeben wurde.

Erfolgsdruck durch frühere Remaster

Warum ist ein Remaster von Fallout 3 so wichtig? Der Erfolg von Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, das nach seiner überraschenden Veröffentlichung innerhalb von drei Tagen über 4 Millionen Spieler erreichte, setzt Bethesda unter Druck. Ein ähnlicher Erfolg wird auch für Fallout 3 Remastered erwartet.

Auch wenn derzeit keine genauen Veröffentlichungsdaten bekannt sind, deuteten frühere Berichte darauf hin, dass Bethesda das Spiel ursprünglich im selben Jahr wie The Elder Scrolls 6 veröffentlichen wollte. Eine Veröffentlichung um 2026 oder 2027 wäre daher nicht überraschend.

Fazit: Geduld ist gefragt

Wann können wir mit Fallout 3 Remastered rechnen? Auch wenn die Zeichen nicht auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten, bleibt die Hoffnung auf ein Remaster bestehen. Fans müssen sich noch gedulden, während Bethesda an bestehenden Projekten arbeitet.

Was denkst du über die Zukunft von Fallout 3 Remastered? Teile deine Meinung in den Kommentaren!