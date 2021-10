Der Social-Media-Gigant und Pionier Facebook erhält ein umfangreiches Rebrand verpasst, selbst den Namen Facebook soll es in Zukunft nicht mehr geben, so jedenfalls hat es Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in einem offiziellen Statement bekannt gegeben.

Die Gründe für das überraschende Umbenennen von Facebook zu Meta sind vielfältig und dürften nicht zuletzt an dem zunehmend schlechten Image der sogenannten „Datenkrake“ liegen. In letzter Zeit häuften sich die Vorwürfe über das massive Abgreifen von persönlichen Daten der Millionen User, während gleichzeitig Politiker und Medienwächter Zuckerberg dazu auffordern, konsequent Hassbotschaften und Fake-News zu entfernen, bevor es noch mehr Schaden gibt wie etwa bei dem Sturm auf das Capitol durch Trump-Anhänger. Mehr zu Meta findet ihr hier:

Facebook wird zu Meta: Mark Zuckerberg erklärt neuen Namen

Soweit die Hintergründe zum Rebrand von Facebook. Womit aber wohl niemand gerechnet hat, dass Mark Zuckerbergs Videobotschaft einem anderen Unternehmen weltweit zu Aufmerksamkeit verhalf. Denn während des Statements des Facebook-Gründers konnte man im Hintergrund eine Flasche der BBQ-Soße von Sweet Baby Ray entdecken.

Zwar etwas verdeckt und völlig fehl am Platz im Wohnzimmerregal neben persönlichen Bildern und Vasen platziert, so dürfte die Position der Flasche kein Zufall sein. Schließlich ist Zuckerberg ein Medien-Profi. Steckt hier etwa eine Art Schleichwerbung?

Auf jeden Fall hat es funktioniert! Denn das Video löste laut Medien-Berichten einen regelrechten viralen Hype um die BBQ-Soße aus, dessen Unternehmen sich nun vor lauter Anfragen nicht mehr retten kann.

OH MY GOD pic.twitter.com/w6yE2NG5pu — Katie Notopoulos (@katienotopoulos) October 28, 2021

Was ist Sweet Baby Ray’s BBQ-Sauce? Anfang der 1980er-Jahre wurde von den Brüdern Dave und Larry Raymond in Chicago, Illinois die Marke Sweet Baby Ray’s BBQ-Sauce gegründet und entwickelte sich recht schnell zum nationalen Verkaufsschlager. 2005 verkauften die Raymond-Brüder das Unternehmen und 15 Jahre später wird die Marke zur zweitbeliebtesten BBQ-Soße der USA.

Schon damals empfahl Zuckerberg 2020 in einem YouTube-Video die BBQ-Soße … wenn das nicht Methode hat? Mit dem aktuellen Video wird nun sicherlich auch der internationale Markt massiv angekurbelt – in den deutschen Supermärkten steht die Soße schon jetzt in den Regalen.