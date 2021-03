Das vor einigen Tagen auf Grund gelaufene Frachtschiff Ever Given vom Typ Evergreen im Suezkanal sorgte weltweit für Schlagzeilen und einen regelrechten Verkehrsstau auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt – was zu zahlreichen witzigen Memes im Internet samt Häme und Spott führte.

Was war passiert? Die Ever Given gehört mit einer Länge von knapp 400 Metern und 58 Metern Breite zu den größten Containerschiffen der Welt. Am 23. März kam es zu dem folgenschweren Unfall, als 224.000 Tonnen schwere Schiff auf dem Weg von Yangshan, China nach Rotterdam in den Niederlande morgens früh den Suezkanal ansteuerte und schließlich zwischen der Kanaleinfahrt bei Suez und den Bitterseen auf Grund lief. Dabei dreht sich das Containerschiff zur Seite und blockierte den kompletten Kanal für beide Richtungen.

Da es am Grund feststeckte sowie sich rechts und links am Kanalrand im Wüstensand verkeilte, war es manövrierunfähig und musste mit Hilfe von Schleppern herausgezogen werden. An Land halfen Bauarbeiter mit Baggern und ihren bloßen Händen dabei, das Schiff wieder freizuschaufeln – was zu bizarren und aberwitzigen Bildern führte. Die gesamte Rettungsaktion dauerte fast eine Woche an, ehe heute die Meldung kam, dass das Schiff weitgehend wieder frei sei.

Das war übrigens nicht der erste Unfall der Ever Given: Im Februar 2019 streift das gigantische Containerschiff nahe dem Hamburger Hafen die am Schiffsanleger Blankenese festgemachte Fähre Finkenwerder der HADAG und beschädigte diese schwer. Kurz nach der Kollision musste wegen starker Winde die Elbe für weitere Schiffe gesperrt werden – ähnlich wie im Sueskanal.

Mega-Stau im Suezkanal: Wie Experten die "Ever Given" bergen wollen https://t.co/Ngiz9DbTIK pic.twitter.com/AbV69aDJxW — ntv Nachrichten (@ntvde) March 28, 2021

Die witzigsten Memes zur Ever Given-Rettung

Die ganze Rettungsaktion sorgte mit aberwitzigen Bildern, wie das Freischaufeln per Hand und den im Vergleich zum Containerschiff winzigen Baggern, im Internet für eine Menge Spott, Häme und witzige Memes. Wir zeigen euch die lustigsten Memes zur Ever Given-Aktion:

Ein Kollege schrieb mir gerade, er wüsste, wie die #EVERGIVEN befreit wurde. Er war vor Ort und hat folgendes Foto geschossen!



Ich glaube ja, dass das Fake News sind, anderseits Putin traut man alles zu 😬 pic.twitter.com/0osII3tOE6 — DerPöti (🏡) (@DerPoet5) March 29, 2021

Blockade der #EverGiven vom #Suezkanal ist gelöst.

Der Ägypter ist zu allem fähig . pic.twitter.com/8A4WXqblbc — Adel Gabr (@Adel__Gabr) March 29, 2021

Chuck Norris zieht die #Evergiven aus dem #Suezkanal und zitiert dabei Hamlet. pic.twitter.com/mff7ugs18N — Nurder Koch (@NurderK) March 27, 2021

Ein neuer Vorschlag zur WiederFlottMachung der #EVERGIVEN

Nun soll der Frachter entladen und die Container erst einmal an Land gestapelt werden

Auf Anfrage wurde von ägyptischer Seite bestätigt das ausreichende Erfahrung vom stapeln großer Quader vorhanden ist pic.twitter.com/7ZmlOTvwjV — Michael Ledwinka (@Leddyman1) March 28, 2021

Wirtschaftliche Katastrophe für Oldenburg. Am späten Nachmittag blockierte der Ozeanriese „Margrit“ die Hunte bei Hundsmühlen. Der Gesamtschaden wird täglich auf 6,50 Euro geschätzt. Der Schlepper „Ick hol di da rut“ ist bereits unterwegs. Näheres in Kürze.#EverGiven #Joke pic.twitter.com/iFmTLdcsWA — Steffen, 👨🏼‍✈️ 🦠➕✈️ = 🚫 (@SteffenA380) March 29, 2021

#Moin und Guten Morgen! 🥳 Falls ihr gute Nachrichten für euren Montag braucht: Das Containerschiff #EverGiven steckt nicht mehr im Suezkanal fest! Sie ist frei!! 👏👏 pic.twitter.com/pxX4uqMjxb — Bremen Vier (@BremenVier) March 29, 2021

Die #EVERGIVEN ist freigelegt, der Suezkanal ist wieder passierbar, doch wie konnte es überhaupt dazu kommen?…. pic.twitter.com/RwaALDO0zy — IΠΣS©️ (@Ini67) March 29, 2021

Vermutlich hängt ab sofort ein Verkehrsschild an der Einfahrt des #Suezkanals mit der Aufschrift:



"Driften verboten"#EVERGIVEN pic.twitter.com/T5WwLbqWEi — 🄴🄸🄽 🄿🅁🄾🅂🅃 (@EinProst) March 28, 2021