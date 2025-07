Erhalte Backpack Hero und Figment kostenlos im Epic Games Store bis Juli 2025

Epic Games Store bietet derzeit zwei kostenlose PC-Spiele im Gesamtwert von 40 Euro an. Diese Spiele sind bis zum 10. Juli 2025 kostenlos verfügbar. Danach werden sie zu ihrem normalen Preis zurückkehren. Wenn du die Spiele jedoch während dieser Woche beanspruchst, kannst du sie dauerhaft behalten, im Gegensatz zu ähnlichen Angeboten auf Plattformen wie PS Plus, Xbox Game Pass und Nintendo Switch Online.

Backpack Hero – Ein Inventar-Management-Abenteuer

Was macht Backpack Hero besonders? Backpack Hero ist ein 2023 veröffentlichtes Spiel, das von Jaspel entwickelt wurde. Es ist ein Inventar-Management-Roguelike, bei dem es nicht nur darum geht, was du trägst, sondern auch, wie du die Gegenstände in deinem Rucksack organisierst. Die richtige Platzierung der Items kann ihre Wirksamkeit erheblich steigern.

Auf Metacritic hat Backpack Hero eine Bewertung von 76 und wird auf Steam von 86 % der Nutzer positiv bewertet. Mit etwa 10 Stunden Spielzeit für die Hauptstory und bis zu 60 Stunden, wenn du alle Nebeninhalte erkundest, bietet es eine Menge Abenteuer. Das Spiel wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert und bietet eine Vielzahl von Charakteren, die jeweils unterschiedliche Spielstile mit sich bringen.

„Backpack Hero ist eine Wendung zu deinem Standard-Deckbuilding-Roguelike. Es geht nicht nur darum, was du trägst, sondern wie du die Gegenstände in deinem Rucksack organisierst.“

Figment – Ein musikalisches Abenteuer im Kopf

Worum geht es in Figment? Figment, das ursprünglich 2017 veröffentlicht wurde, ist ein musikalisches Action-Adventure-Spiel, das in den Tiefen des menschlichen Geistes spielt. Es wurde von Bedtime Digital Games entwickelt und hat auf Metacritic eine Bewertung von 77. Auf Steam liegt die Bewertung sogar bei 87 %.

Das Spiel bietet etwa 5 bis 6 Stunden Spielzeit und führt dich durch eine surreale Welt voller Gedanken, Erinnerungen und Ängste. Figment hat sogar einen Nachfolger mit dem Titel Figment 2: Creed Valley, der ebenfalls 2023 veröffentlicht wurde.

„Ein musikalisches Action-Abenteuer, das in den Tiefen des menschlichen Geistes spielt… Willkommen in der Welt von Figment. Eine seltsame und surreale Welt; ein Ort voller unserer tiefsten Gedanken, Triebe und Erinnerungen.“

Beide Spiele sind momentan kostenlos verfügbar, also solltest du die Gelegenheit nutzen, sie dir im Epic Games Store zu sichern. Was hältst du von diesen Angeboten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!