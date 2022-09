Enthüllung der GeForce RTX 4000 heute im Livestream, hier anschauen

Am heutigen Dienstag dürfte Hersteller Nvidia die neue GPU-Generation Ada Loveace vorstellen. Wir fassen euch in diesem Beitrag alle wichtigen Infos rund um die Ankündigung der GeForce RTX 4000 zusammen.

Bereits im Vorfeld der Präsentation ist offensichtlich ein Bild der Nvidia GeForce RTX 4090 Founder Edition geleakt worden:

Hinweis: Dieser Artikel wird von uns regelmäßig mit den neuesten Details aus dem Livestream aktualisiert. Möchtet ihr keine News rund um die neue GPU-Generation verpassen, dann folgt gerne diesem Twitter-Account.

Wo kann ich den Livestream sehen?

Der Livestream zu GeForce Beyond findet am heutigen Dienstag, den 20. September 2022 um 17 Uhr deutscher Zeit statt. Nvidias CEO Jensen Huan wird in diesem Rahmen mit großer Wahrscheinlichkeit die neue RTX-4000-GPU-Generation offiziell vorstellen.

Live mitverfolgen könnt ihr den Livestream auf dem GeForce-YouTube-Kanal.

