Enola Holmes 2 hat einen offiziellen Releasetermin auf Netflix

Es ist offiziell! Enola Holmes wird im November 2022 eine Fortsetzung auf Netflix erhalten, in der Millie Bobby Brown und Henry Cavill ihre jeweiligen Rollen wieder aufnehmen werden. Hier sind alle Informationen, die wir derzeit über Enola Holmes 2 haben.

Darum geht es in der Fortsetzung

Zusammen mit den ersten offiziellen Bildern aus dem Film hat die Streaming-Plattform den Starttermin und einen kleinen Einblick in die Story enthüllt. Hier ist die Zusammenfassung von Enolas zweitem Abenteuer:

Beflügelt vom Triumph, ihren ersten Fall gelöst zu haben, tritt Enola Holmes (Millie Bobby Brown) in die Fußstapfen ihres berühmten Bruders Sherlock (Henry Cavill) und eröffnet ihre eigene Detektei – nur um festzustellen, dass das Leben als weiblicher Privatdetektiv nicht so einfach ist, wie es scheint.

Sie hat sich mit der harten Realität des Erwachsenseins abgefunden und ist schon kurz davor, den Laden zu schließen, als ein mittelloses Streichholzmädchen Enola ihren ersten offiziellen Auftrag anbietet: Enola soll ihre verschwundene Schwester finden.

Doch dieser Fall erweist sich als weitaus rätselhafter als erwartet, denn Enola wird in eine gefährliche neue Welt hineingeworfen – von Londons düsteren Fabriken und farbenfrohen Konzerthäusern bis hin in die höchsten Schichten der Gesellschaft und der Baker Street 221B selbst. Als sich die Funken einer tödlichen Verschwörung entzünden, muss Enola die Hilfe von Freund*innen – und Sherlock selbst – in Anspruch nehmen. Das große Rätselspiel, so scheint es, beginnt erneut!

Der Original-Cast kehrt zurück

Neben Millie Bobby Brown und Henry Cavill kehrt auch Louis Partridge als Enolas Sidekick Tewkesbury in der kommenden Fortsetzung zurück. Ebenso wie Helena Bonham Carter als Mutter der Holmes-Geschwister, Susan Wokoma als Edith und Adeel Akhtar als Inspector Lestrade.

David Thewlis und Sharon Duncan-Brewster stoßen für den von Henry Bradbeer inszenierten Film zur Besetzung neu dazu.

Wann kommt Enola Holmes 2 zu Netflix?

Netflix gab bekannt, dass „Enola Holmes 2“ am Freitag, dem 4. November 2022 auf der Streaming-Plattform veröffentlicht wird.

Seht euch hier die ersten offiziellen Bilder zum Film an:

© Netflix © Netflix © Netflix © Netflix © Netflix © Netflix