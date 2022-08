Obdachlos: Drachenlord geht nach Kanalsperrungen das Geld aus

Die Kanäle des Drachenlords sind gesperrt. Allen voran hat YouTube die Kanäle von Rainer Winkler gelöscht. OnlyFans, TikTok und Snapchat haben kurz danach nachgezogen. Seitdem hat niemand wirklich etwas vom Drachen gehört. Nun hat die News-Seite nordbayern ein Interview mit dem Ex-YouTuber geführt. Dort gibt er Einblicke in sein momentanes Leben.

Kein Haus, kein Auto, kein Geld – Was nun?

Nachdem Rainer Winkler sein Haus verlassen musste, lebte er in seinem Auto. Eine Zeit lang fuhr er damit durch die Gegend. Er wollte noch etwas von der Welt sehen. Spätestens aber seit er seinen Führerschein abgeben musste, ist der 33-Jährige nahezu mittellos. „Im Prinzip bin ich handlungsunfähig“, gibt er gegenüber nordbayern zu.

Nachdem seine letzten Zahlungen von YouTube überwiesen wurden, bleibt ihm nur dieses Geld und ein Teil des Betrags von seinem Autoverkauf. Währenddessen hat er viel Geld für Übernachtungen ausgegeben, wenn er in Hotels, Pensionen oder anderen kostspieligen Unterkünften übernachtet. Die Nacht vor dem Interview habe er im Freien verbracht.

Rainer Winkler wolle in der Gegend rund um Emskirchen, einer Gemeinde in Mittelfranken, bleiben. Dort eine dauerhafte Bleibe zu finden scheint dem Ex-YouTuber allerdings nicht möglich zu sein. Öffentliche Angebote wie Obdachlosenunterkünfte kommen für ihn nicht in Frage. Er möchte nicht, dass ihn die Hater dort finden und es zu Problemen kommt.

Ende des Drachengames? Ist der Drachenlord „besiegt“?

Nicht nur seine finanzielle Situation macht Winkler zu schaffen, auch die Hater üben weiterhin Druck aus. Selbst bei dem Interview scheinen ihn einige beobachtet zu haben. Wirft man einen Blick in die Telegram-Gruppen der Hater, herrscht Uneinigkeit. Einige geben an, dass das primäre Ziel der Aktionen war, den Drachenlord aus dem Internet zu verbannen. Das haben sie jetzt geschafft.

Langsam zeigt sich allerdings, dass nicht alle mit den gleichen Motiven handeln. Viele wollen weitermachen, sehen den Drachen noch nicht als besiegt. Ob Rainer Winkler je in Ruhe gelassen wird, ist fraglich.