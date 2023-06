Doug Cockle, Synchronsprecher von Geralt von Riva, teilt seine Krebsdiagnose

Mit seiner Geschichte und Reichweite will er auf das Thema aufmerksam machen und Männer motivieren, sich untersuchen zu lassen. Es könnte jeden Treffen. In seinem Tweet ergänzt er:

Die Diagnose hat ihn selbst wohl genau so überrumpelt wie seine Fans. Doug Cockle teilt der „The Witcher“-Community per Twitter mit, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Entdeckt wurde der Tumor bei einer Routineuntersuchung, wie der Synchronsprecher mitteilte.

In einem einfachen Tweet wendet sich Doug Cockle , der Synchronsprecher von Geralt in den „The Witcher“-Spielen, an seine Fans. Vor Kurzem hat er eine schwere Diagnose bekommen: Prostatakrebs . Mit seiner Geschichte will er auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen . Die Reaktion seiner Fans und Kollegen auf diese Nachricht ist rührend.

