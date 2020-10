DOOM Eternal: The Ancient Gods Part One erschienen, hier der Launch-Trailer

DOOM Eternal von id Software wird mit einer vollwertigen Story-Kampagne ausgestattet. Der erste Teil des allumfassenden Story-Updates namens The Ancient Gods ist nun für die PS4, Xbox One und den PC erschienen. Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen:

Worum geht es in DOOM Eternal: The Ancient Gods Part One?

In der Kampagnenerweiterung für „DOOM Eternal“ muss sich der Doom Slayer einmal mehr den Höllenlegionen stellen, die nach dem Himmel nun auch in andere Dimensionen vorrücken wollen.

Einmal mehr begeben wir uns also ins Reich der Maykr, obgleich die Khan Maykr und das Icon of Sin besiegt wurden. Doch dieses Mal warten noch blutrünstigere Gegner auf uns. Es gilt, den Ursprung zu erforschen, der „das Universum überhaupt erst ins Chaos gestürzt hat“. Eine böse Vorahnung tut sich auf.

Die Story, die wir im Hauptspiel erleben durften, wird in der Erweiterung also direkt fortgesetzt.

Wichtig: Wenn ihr über die Deluxe Edition von DOOM Eternal oder einen Year-One-Pass verfügt, könnt ihr The Ancient Gods Part One kostenlos herunterladen!

Falls ihr den Year-One-Pass kaufen möchtet, müsst ihr 29,99 Euro bezahlen. Dafür erhaltet ihr nicht nur The Ancient Gods Part One, sondern auch noch The Ancient Gods Part Two obendrauf. Ihr könnt The Ancient Gods demnach auch als eigenständiges Spiel kaufen.

