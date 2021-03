DOOM 3 VR: Edition erscheint für PlayStation VR

Bethesda schreibt in einer offiziellen Pressemitteilung, dass es DOOM 3 in die virtuelle Realität schafft. „DOOM 3: VR Edition“ feiert bereits in diesem Monat am 29. März 2021 seinen Release.

Nachfolgend haben wir den Ankündigungs-Trailer für euch eingebunden:

DOOM 3 VR Edition für PSVR

Tatsächlich handelt es sich um das ganze Spiel, das technisch für die virtuelle Realität umgebaut wurde. Enthalten ist außerdem nicht nur die Hauptkampagne, sondern ebenfalls die beiden Add-ons „DOOM 3: Resurrection of Evil“ und „DOOM 3: The Lost Mission“.

Bethesda hat den Horror-Shooter von id Software für das Sony-Headset PlayStation VR portiert. Unter anderem baut die Technik auf das Head-Tracking, sodass wir beispielsweise an Kanten um die Ecke schauen können. Zudem profitiert der Port von einer verbesserten Optik beim Zielen mit Waffen. Die Taschenlampe, die lange Zeit ein Problem darstellte in „DOOM 3“, da man sie manuell auswählen und halten musste, ist in der VR-Portierung an der ausgewählten Waffe montiert.

Neu ist ein Display am Handgelenk, das wir jederzeit mit einem Blick einsehen können. Es birgt den Statuts mit den wichtigen Angaben zur Gesundheit, Rüstung und Munition.

Parallel arbeitet id Software an dem nächsten Story-DLC „DOOM: Eternal – The Ancient Gods Part 2“, nachdem sie erfolgreich den ersten Teil veröffentlicht haben. Wie sich der DLC spielt, erfahrt ihr in unserer Review:

