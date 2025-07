Donkey Kong Bananza – Prequel zu Super Mario Odyssey mit junger Pauline

In den letzten Wochen hat Donkey Kong Bananza für viel Spekulation unter Nintendo-Fans gesorgt. Insbesondere die Einbindung der Figur Pauline hat viele dazu veranlasst, sich zu fragen, wie das Spiel in die bestehende Kontinuität passt. Während Nintendo noch nicht bestätigt hat, wie Bananza mit allem bisher Etablierten zusammenpasst, scheint das Spiel sowohl als Prequel zu Super Mario Odyssey als auch zur Donkey-Kong-Reihe zu dienen. Nach einer kürzlichen Hands-on-Session bin ich davon überzeugt, dass dies der Fall ist.

Die Rolle von Pauline in Donkey Kong Bananza

Wie passt Pauline in die Geschichte von Donkey Kong Bananza? Pauline taucht in Donkey Kong Bananza als jüngere Version ihrer selbst auf, was darauf hindeutet, dass das Spiel in der Zeit vor Super Mario Odyssey angesiedelt ist. In Bananza ist Pauline 13 Jahre alt und zeigt eine Schüchternheit, die im Gegensatz zu ihrer selbstbewussten Persönlichkeit als Bürgermeisterin von New Donk City in Super Mario Odyssey steht. Dieses Detail wirft die Möglichkeit von Zeitreisen oder einer Verjüngung Paulines aus dem Fenster.

Als Jugendliche ist Pauline in Bananza zunächst zurückhaltend, was das Singen vor großen Menschenmengen angeht. Dies steht im Kontrast zu ihrer erwachsenen Persönlichkeit in Super Mario Odyssey, wo sie ihre Leidenschaft und ihr Talent für Musik offen zur Schau stellt. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Bananza als ein Prequel dient, das Paulines Entwicklung zur starken Persönlichkeit, die wir in Super Mario Odyssey kennen, erklärt.

Die Frage der Kontinuität

Wie passt Donkey Kong Bananza in die bestehende Donkey Kong-Kontinuität? Eine der größten Fragen, die sich den Fans stellt, ist die Rolle von Donkey Kong selbst. Seit über 30 Jahren wird angenommen, dass der Donkey Kong aus den Donkey Kong Country-Spielen nicht derselbe ist wie der aus den alten Arcade-Spielen. Die Anleitung zu Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo besagt, dass dieser Kong eigentlich Cranky Kong ist.

In Donkey Kong Bananza taucht Cranky Kong in irgendeiner Form auf, was darauf hindeutet, dass das Spiel tatsächlich ein Prequel ist. Sollte dies der Fall sein, könnte es eine Neufassung von Crankys Rolle als ursprünglicher Donkey Kong geben. Nintendo hat eine Geschichte darin, Elemente aus Anleitungen nicht als offiziellen Kanon zu betrachten und sie nachträglich zu verändern. Dies könnte auch hier der Fall sein.

Veränderungen in der Charakterdarstellung

Welche Auswirkungen hat das Spiel auf die Charakterdarstellung von Donkey Kong? In Donkey Kong Bananza scheint auch Donkey Kong selbst jünger zu sein. Der Charakter Elder Kong bezeichnet ihn als den „jungen Kong“. Dies könnte einfach darauf hindeuten, dass die meisten Kongs jung im Vergleich zu Elder Kong sind, oder es könnte darauf hinweisen, dass Donkey Kong in einem früheren Lebensabschnitt gezeigt wird.

Die Zerstörbarkeit der Umgebungen in Bananza ist ein markantes Merkmal des Spiels. Donkey Kong kann fast jede Oberfläche zerschmettern und das Terrain zerstören, um Gegenstände zu entdecken. Diese Zerstörbarkeit könnte symbolisch für die Veränderungen stehen, die im Donkey Kong-Universum vorgenommen werden, und die Entwicklung der Charaktere unterstützen.

Offene Fragen zum Spiel

Welche ungelösten Fragen bleiben für die Fans? Wenn Donkey Kong Bananza wirklich ein Prequel ist, bleiben viele Fragen offen: Warum fängt Donkey Kong Pauline, wenn die beiden im Spiel Freunde und Verbündete sind? Wie viel Zeit vergeht zwischen Bananza und dem ursprünglichen Donkey Kong Arcade-Spiel? Wird Mario als jüngerer Endgegner in Bananza auftauchen?

Nintendo hat bisher keine dieser Fragen beantwortet, aber da Super Mario Odyssey und Donkey Kong Bananza vom selben Team entwickelt wurden, muss es eine Erklärung geben. Die Fans werden gespannt auf die Veröffentlichung des Spiels am 17. Juli 2025 für die Nintendo Switch 2 warten, um die Antworten zu erfahren.

Was denkst du über die Möglichkeit, dass Donkey Kong Bananza ein Prequel ist? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!