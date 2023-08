Diablo 4: Reittiere bekommen komfortable Updates mit Patch 1.1.1

Season eins in Diablo 4 ist in vollem Gange und die Entwickler halten ein neues Update für uns bereit. In wenigen Tagen geht Patch 1.1.1 online und bringt viele Änderungen mit sich.

Die Community wünschte sich im Livetalk mit den Verantwortlichen unter anderem Änderungen an den Reittieren. Die kommen nun schon schneller als gedacht und bringen in erster Linie eine komfortable Neuerung mit sich.

Diablo 4: Livetalk zu Patch 1.1.1

Der neue Patch für „Diablo 4“ steht bevor. In einem Livestream auf Twitch und YouTube haben Game Director Joe Shely und seine Kollegen einen kleinen Überblick über die kommenden Updates gegeben, die Patch 1.1.1 mit sich bringt.

Neben den Klassen bekommen auch Items und Reittiere Veränderungen verpasst. Wer sich den Stream nachträglich anschauen will, kann das hier tun:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann geht der Patch live? Der Livestream bezüglich des Updates ist nun einige Tage her. Der Patch an sich wird am 8. August 2023 live gehen. Bis dahin sind alle angegebenen Änderungen unter Vorbehalt.

Reittiere: Komfortables Reisen jetzt noch komfortabler

Die Reittiere haben in der „Diablo 4“-Community bereits für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Unter anderem kursierte das Gerücht, dass PC-Spieler*innen schneller reiten können als Konsolen-Nutzer.

Der Grund dafür liegt im Boost, der sich durch einen Bug auf der Konsole teilweise nicht richtig auflädt. Joe Shely hebt deutlich hervor, dass dieses Problem im neuen Patch angegangen wurde und auch in Zukunft weiter verbessert wird.

Generell soll die Steuerung mit Controller angenehmer werden. Daran wird ab diesem Patch gearbeitet.

Eine weitere wichtige Änderung stellt das Zerstören von Barrikaden dar. Mit 1.1.1 soll das auch endlich auf dem Pferd möglich sein.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Bisher musste man von seinem Reittier absteigen, um errichtete Barrikaden einreißen zu können oder den Weg drumherum wählen. So wird das Reisen durch die Open World von „Diablo 4“ für viele Spieler*innen enorm erleichtert.

Unter dem Tweet von Shely sammeln sich bereits weitere Idee zur leichteren Reise. So wird sich gewünscht, dass das Nutzen von Leitern die Abklingzeit des Pferdes zurücksetzt.