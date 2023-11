Der perfekte Gaming-Sessel? Flexispot X2 im TEST

Nutzt ihr einen Schreibtisch, um auf eurem PC oder eurer Konsolen zu zocken? Dann werdet ihr sicherlich einen einfachen Bürostuhl oder einen etwas teureren Gaming Seat besitzen. Letzterer bietet die perfekte Kombination aus Ergonomie und Komfort, damit auch längere Gaming Session nicht zur Qual werden.

Was aber, wenn ihr in eurem Gaming Room über einen Fernseher verfügt und davor möglichst gemütlich sitzen möchtet?

Dann entscheidet ihr euch entweder für eine Couch, auf der zwar auch mehrere Personen Platz finden, dafür gleichzeitig aber recht viel Platz einnimmt, oder aber für einen Relaxsessel, der euch sämtliche Annehmlichkeiten bietet und der theoretisch sogar für ein kleines Nickerchen während besonders langer Ladepausen geeignet ist.

Hinweis: Aktuell laufen bei Flexispot Black Friday-Angebote, weshalb ihr bei einer Bestellung bis zu 300 Euro Rabatt erhalten könnt. Solltet ihr also schon seit längerer Zeit mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, einem neuen Bürostuhl oder eben einem Relaxsessel wie dem X2 liebäugeln, dann ist jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt für einen Kauf!

Nachdem ich von Flexispot in der Vergangenheit bereits verschiedene höhenverstellbare Schreibtische und Stühle getestet habe, hat mich der neu im Sortiment befindliche Relaxsessel X2 besonders gereizt. Denn solche Sessel waren bislang noch nicht im Angebot von Flexispot verfügbar.

Das Möbelstück kostet aktuell bei Flexispot knapp 400 Euro, kann elektrisch verstellt werden und verfügt sogar über einen USB-Ladeanschluss an der Seite, um zum Beispiel euer Smartphone aufzuladen.

Das Versprechen von Flexispot auf der entsprechenden Produktseite: „Unser elektrischer Relaxsessel X2 vereint perfekten Komfort und außergewöhnliche Langlebigkeit.“

Genau dieses Versprechen wollte testen, weshalb ihr im Folgenden meine Erfahrungen mit dem X2 über einen Zeitraum von mehreren Wochen lest.

Der Flexispot X2 kommt nicht nur ziemlich wuchtig rüber, er ist es auch. © PlayCentral

Relaxsessel X2 im Test: Der Traum für Gamer?

Okay, eigentlich ist der X2 ein Releaxsessel und wird somit vom Hersteller nicht explizit für Gamer angepriesen, doch eine gute und komfortable Sitzmöglichkeit bei stundenlangen Sessions ist gold wert und somit auch für diese Zielgruppe interessant.

Im Vorfeld solltet ihr euch aber unbedingt mit den Maßen des Möbelstücks auseinandersetzen. Denn der X2 wird in zwei Paketen mit 30 und 25 Kilogramm geliefert. Insgesamt müsst ihr also 45 Kilogramm in euren Raum der Wahl wuchten, was gar nicht so einfach ist, da beide Pakete ziemlich unhandlich ausfallen.

Deshalb der Tipp: erst einmal den gesamten Inhalt aus den Kartons herausnehmen, was sich aufgrund fehlendender Haltemöglichkeiten ebenfalls als eine kleine Herausforderung entpuppt.

Viel Sessel, dafür wenig Aufbau! © PlayCentral

Maße und Aufbau vom Flexispot X2

Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Problem, wenn ihr euch im Vorfeld nicht genaustens informiert und euren Gaming Room mit dem Maßband ausgemessen habt. Denn der Sessel hat eine Breite von 89 Zentimetern, während er in der Ruheposition auf eine Länge von stolzen 180 Zentimetern kommt. Die Traglast liegt bei 165 Kilogramm.

Mit diesen Maßen ist der Flexispot X2 also schon recht wuchtig und nimmt somit ziemlich viel Platz ein.

Der Aufbau? Ein Kinderspiel! Verfügt ihr aber über den benötigten Platz und beide Pakete sind final an Ort und Stelle gehievt, kann der Aufbau beginnen, der im Grund aber eigentlich kaum als solcher bezeichnet werden kann.

Ihr müsst lediglich die Sitzfläche auf einen ebenen Untergrund stellen, die beiden Seitenteile befestigen und schließlich die Rückenlehne in die beiden dafür vorgesehenen Schienen gleiten lassen. Der letzte Schritt besteht darin, dass ihr auf der Rückseite die Kabel für den USB-Ladeanschluss, das Netzteil und die Rückenlehne miteinander verbindet.

Für den gesamten Aufbau benötigt ihr keine Schrauben und kein Werkzeug. Selbst, wenn ihr keine zweite Person als Unterstützung an eurer Seite habt, bekommt ihr den X2 in rund fünf Minuten ohne Probleme zusammengebaut. Besser geht es kaum!

Die Anleitung benötigt ihr für den Aufbau im Grunde nicht. © PlayCentral

Optik und Qualität

Welche Farben stehen zur Auswahl? Der Flexispot X2 ist in den Farben Cremeweiß, Orange und Kaffeebraun verfügbar. Zugegeben, hier ist sicherlich nicht für jeden die Wunschfarbe dabei, der Hersteller hat sich beim Design aber auf wenige „modische und jugendliche Farben“ beschränkt, damit ihr „das Sprudeln und die Vitalität der Farben spüren“ könnt.

Letztendlich ist es Geschmackssache, bei der Farbe Cremeweiß kann man im Grunde aber nichts falsch machen, weshalb wir uns für diesen Test eben dafür entschieden haben.

Hier muss nachgebessert werden: Qualitativ müssen wir dann aber doch ein wenig Kritik anbringen. Denn schon nach dem Auspacken fiel uns an der linken Unterseite der Rückenlehne eine halb geöffnete Naht auf.

Durch mehrfaches Verstellen der Position, dürfte diese mit der Zeit sogar noch weiter aufgehen, was für einen Sessel, der knapp 400 Euro kostet, ein absolutes No-Go ist. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Nahz glückerweise intakt.

Ein Anblick, den man nach dem Auspacken nicht sehen möchte. © PlayCentral

Solltet ihr nach dem Aufbau ähnliche Makel wie bei unserem Exemplar bemerken, macht unbedingt von der fünfjährigen Garantie Gebrauch!

Hinzu kommt, dass das Kunstleder recht empfindlich gegen spitze Katzenkrallen zu sein scheint. Schnell sind kleine Löcher zu erkennen, die sich mit der Zeit wohl vermehren werden. Katzenbesitzer sollten also entweder eine Decke über den Sessel legen oder sich gleich für ein anderes Möbelstück entscheiden.

Solche kleinen Löcher können bei Katzenbesitzern recht schnell entstehen und sind ziemlich ärgerlich. © PlayCentral

So kratzfest wie in der Produktbeschreibung betont, ist die Oberfläche also leider nicht!

Wie gut ist der Komfort?

Ein wirklich großes und ehrliches Lob sprechen wir aber für den generellen Komfort aus, den der X2 bietet. Die Sitzfläche ist mit 49cm (Sitzhöhe) x 45cm (Sitzbreite) x 54cm (Sitztiefe) ziemlich üppig bemessen.

Hinzu kommen die sehr breiten Armlehnen mit 22 Zentimetern, auf denen auch mal bequem ein Controller oder eine Fernbedienung abgelegt werden kann.

Sowohl die Armlehnen also auch die Sitzfläche sowie die Rückenlehne sind mit einem besonders weichen Schaumstoff gefüllt, der sich an eure Körperform anpasst. Gleichzeitig werden durch das Design euer Rücken und eure Taille gestützt, um eine Ermüdung in diesen Bereichen zu verringern.

Der X2 lässt sich sehr weit nach unten fahren. © PlayCentral

Und auch, wenn ihr den Sessel weiter nach hinten verstellt, bietet er einen ergonomischen Halt für eure Wirbelsäule. Dadurch werden nicht nur Schmerzen verhindert, gleichzeitig fördert diese Position auch die Durchblutung und verbessert die Verdauung.

An dieser Stelle aber mein direkter Erfahrungsbericht zum X2: Als ich mich das erste Mal in den Relaxsessel sinken ließ, wusste ich gleich, hier will ich so schnell nicht mehr aufstehen!

Der X2 ist schon ziemlich bequem. © PlayCentral

Und ja, ich versichere euch, dass ich zuvor noch nie so bequem gesessen habe. Euer Rücken wird zwar gestützt, aber gleichzeitig liegt er unglaublich komfortabel auf der Rückenlehne. Eure Arme können bei Bedarf auf den beiden Armlehnen abgelegt werden, die ebenfalls sehr weich ausfallen.

Kommen wir nun aber zum wirklichen Highlight beim X2: die elektrische Steuerung der Rückenlehne und des Fußteils. Mit den beiden Tasten unter der rechten Armlehne könnt ihr die Position dieser beiden Teile individuell einstellen und somit frei zwischen Sitzen und Liegen wechseln.

So lässt es sich wirklich perfekt zocken oder eben schlafen… © PlayCentral

Und tatsächlich könnt ihr die Rückenlehne sehr weit nach hinten bzw. unten verstellen, um wirklich eine gute Schlafposition zu erreichen. Der Sessel steht selbst dann noch fest auf dem Boden und wackelt nicht.

So könnt ihr bequem eure Füße hochlegen. © PlayCentral

Zusätzlich befindet sich an der Steuerung ein USB-Anschluss, um daran zum Beispiel euer Smartphone oder Tablet aufzuladen. Die gesamte Bedieneinheit mit Tasten aus Metall macht einen hochwertigen Eindruck und fühlen sich entsprechend an.

© PlayCentral

Mir persönlich hat allerdings die Verkabelung auf der Rückseite weniger gut gefallen. Aus der Anleitung geht nicht genau hervor, wie die Kabel somit das Netzteil am besten verstaut werden sollten.

Doch egal wie ihr dabei vorgeht, ein Kabel muss so oder so zu einer Steckdose führen, ansonsten könnt ihr die Steuerung samt USB-Anschluss natürlich nicht nutzen. Verstellen lässt sich der X2 außerdem ausschließlich mit der elektrischen Steuerung, manuell geht hier gar nichts.

Fahrt ihr den X2 in eine gemütlichere Position, bewegt sich der Sessel gleichzeitig ein Stück nach vorn. Dadurch könnt ihr ihn recht nah an eine Wand stellen, wodurch auch das Stromkabel gut versteckt wird.