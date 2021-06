Days Gone 2 kommt nicht, dafür gibt’s eine komplett neue IP

Ein Nachfolger zu Days Gone wird zumindest vorerst zwar nicht kommen, das bedeutet aber nicht, dass das Studio hinter dem Spiels jetzt auf der faulen Haut liegt. Denn die arbeiten bereits an einem neuen Titel, der jedoch nichts mehr mit dem Zombie-Shooter am Hut hat.

Das hat das Entwicklerteam von Bend Studio jetzt in einer Nachricht auf Twitter angekündigt. In der gehen sie zunächst auf ihre bisherigen Projekte wie „Syphon Filter“, „Resistance: Retribution“ und „Uncharted: Golden Abyss“ ein, ehe sie ankündigen, jetzt eine komplett neue Spielreihe zu erschaffen.

Das neue Projekt der Bend Studios ist in Schatten gehüllt

Mehr zu ihren Plänen erzählen sie allerdings noch nicht. Damit ist derzeit unbekannt, was für eine Art von Spiel es werden wird und auch zum Setting oder der Geschichte ist nichts bekannt.

Nur eins ist sicher: Es wird etwas komplett neues, das nichts mit einem der bisherigen Projekte zu tun hat. Denn ein Days Gone 2 bekam vom Inhaber und Publisher Sony kein grünes Licht. Diese Tatsache veranlasste den ehemaligen Game Director sogar dazu, einige harte Aussagen zu treffen.

Wann erscheint es? Der Release dürfte sich dementsprechend auch noch in sehr weiter Entfernung befinden und es ist gut möglich, dass wir die nächsten Jahre erst einmal gar nichts von dem Titel hören werden. Die Entwicklung von „Days Gone“ begann etwa im Jahr 2015. Der Release hingegen erfolgte ganze vier Jahre später.

Wie gut war Days Gone?

Wer das Studio noch nicht kennt, für den lohnt ein Blick in unseren Test von „Days Gone“. Denn der zeigt, was für eine Qualität das Team abliefert. Der Open-World-Titel überzeugte uns so sehr, dass wir ihm gar einen Gold-Award gaben. Nur die durchaus eintönigen Nebenaufgaben, KI-Probleme und lange Ladezeiten auf der PS4 waren uns ein Dorn im Auge. Doch lest selbst:

Days Gone: Der erhoffte Zombieüberraschungshit 2019 oder doch nur aufgewärmte Standardkost? – Test

Das lässt Gutes für das nächste Projekt der Bend Studios hoffen. Sobald es mehr Informationen zu dem Spiel gibt, werden wir euch natürlich davon erzählen.