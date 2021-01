Cyberpunk 2077: Sollte ich Viktor sein Geld zurückzahlen oder 21.000 Eddies behalten?

Nachdem euch der Ripperdoc Viktor in Cyberpunk 2077 nach einer Mission im ersten Teil des Spiels einen freundschaftlichen Dienst erwiesen hat, den wir aus Spoiler-Gründen nicht näher ausführen möchten, gibt es eine neue Nebenmission, die mit Viktor zu tun hat.

Die Nebenmission „Paid in Full“ sieht vor, dass ihr Viktor Geld bringt, denn ihr schuldet ihm nach all dem Ganzen noch etwas. Die Eddies sind tatsächlich nicht wenig, ihr sollt immerhin 21.000 Eurodollar an ihn zahlen.

Aber was habe ich davon, wenn ich Viktor diese große Summe zurückzahle und sollte ich das überhaupt tun? Diese Frage kommt umgehend auf, wenn wir diese Summe vor Augen haben.

Cyberpunk 2077: Ripperdoc Viktor Geld zurückzahlen oder nicht?

Gibt es eine Belohnung für den erfolgreichen Abschluss von „Paid in Full“? Ja, ihr erhaltet nicht nur Street Cred für diese Nebenmission, ihr könnt außerdem Cyberware von Viktor kaufen und verbauen, wenn ihr euch mit dem Ripperdoc gut stellt.

Zum Beispiel verkauft Vik die Cyberware Kiroshi Optics MK.3, das ist eines der besten Okularsysteme im Spiel.

Wann sollte ich die Eddies zahlen? Wenn ihr euch entscheidet, eurem alten Freund das Geld zurückzuzahlen, müsst ihr euch nicht damit beeilen. Es ist zwar schön, dass ihr dann sinnvolle Cyberware bei Viktor kaufen könnt, aber die bringt euch in den Anfangsphasen des Spiels sowieso noch nicht allzu viel. Einige Cyberware setzt zum Beispiel ein bestimmtes Level voraus, andere ist einfach ungemein teuer.

Das heißt also, dass ihr erst einmal die 21.000 Eddies zusammenkratzen müsstet und dann noch das Geld für die Tech. Demnach kann die Nebenmission noch etwas warten, bis ihr irgendwann über mehr Geld verfügt. Macht derweil diverse Aufträge und andere Neben- sowie Hauptmissionen.

Kann ich einfach mein Geld behalten? Ja. Wie ihr merkt, müsst ihr Viktor demnach nicht mit Eddies bezahlen. Ihr könnt das Spiel auch ganz einfach ohne den Abschluss dieser Nebenmission durchspielen. Das ist in jedem Fall möglich.

Was sagt der moralische Faktor? Schlussendlich bleibt noch eine Frage offen: Was macht ein echter Ehrenmann? Genau richtig! Der zahlt seine Schulden selbstredend und bekanntlich bis auf den letzten Penny zurück – und das gilt selbstverständlich für jeden Menschen. Es ist immerhin nicht selbstverständlich, dass einem jemand so viel Geld leiht oder wie in dem Fall einem sogar ein ums andere Mal das Leben rettet. Aus diesem Aspekt heraus kommt ihr also so oder so nicht darum herum, den guten alten Vik zu bezahlen. Oder könntet ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren?

Oder würdet ihr es im echten Leben anders tun? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und erzählt uns, warum ihr Viktor bezahlt habt!