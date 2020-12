Night City, die Stadt, in welcher die Handlung von Cyberpunk 2077 die meiste Zeit über spielt, ist eine riesige Metropole und ihre vollständige Erkundung kann daher gut und gerne eine ordentliche Portion Zeit in Anspruch nehmen. Doch zum Glück gibt es die Möglichkeit zur Schnellreise, damit ihr nicht immer wieder die komplette Strecke zu Fuß, mit einem Auto oder auf einem Motorrad zurücklegen müsst.

Cyberpunk 2077: Ab wann ihr die Schnellreise nutzen könnt – Lösung (Guide)

Diese Schnellreisepunkte sind aber nicht sofort verfügbar, wenn ihr eure Karriere in Night City startet, stattdessen müsst ihr zuerst den Prolog abschließen und Jackie kennenlernen, damit ihr die Möglichkeit erhaltet, schnell von einem Punkt zum anderen zu reisen. Und auch danach ist Night City erst einmal stellenweise abgeriegelt, ihr könnt also nur gewisse Teile der Stadt in Cyberpunk 2077 ansteuern.

Um wirklich die komplette Stadt erkunden zu können, müsst ihr der Hauptgeschichte soweit folgen, bis ihr die Hauptmission „Der Coup“ abgeschlossen habt. Sobald ihr diesen Meilenstein hinter euch gelassen habt, liegt euch die ganze Stadt zu Füßen und auch wenn viele Gebiete noch viel zu schwer für euch sein dürften, könnt ihr sie ab diesem Zeitpunkt bereisen. Ihr erkennt die Schnellreisestationen auf eurer Karte an den blauen Nadeln, die ihr überall entdecken könnt.

© CD Projekt

Cyberpunk 2077: So funktioniert die Schnellreise

Die wichtigste Information gleich vorne weg: Ihr könnt nicht mit einem einfachen Klick auf eurer Karte schnell reisen. Auf der Map könnt ihr die verschiedenen Knotenpunkte von Night City zwar leicht ausmachen, doch um sie zu nutzen müsst ihr sie direkt ansteuern und dort mit einer Kontrollstation interagieren. Was auf der Karte noch wie eine blaue Nadel aussieht, ist auf der Straße eine graue Box mit einer grünen Holo-Karte darüber.

Lauft zu einer solchen Station und interagiert mit ihr, um eine Kartenansicht zu erhalten, auf der alle Schnellreisepunkte abgebildet sind, die ihr bereits nutzen könnt. Wählt dann einfach den Ort aus, den ihr gerade bereisen wollt und in nur wenigen Sekunden seid ihr auch schon dort. Ganz ohne Verkehrsstau, ohne ärgerliche Einmischungen von Verbrechern und vor allen Dingen ohne lästige Zivilisten, die euch vor die Motorhaube laufen.

Cyberpunk 2077: So schaltet ihr neue Schnellreisepunkte frei

Das Freischalten neuer Schnellreisepunkte ist nicht von eurem Fortschritt in der Handlung abhängig, sondern erfordert Vs physische Anwesenheit. Ihr müsst die Stationen nicht einmal benutzen, sondern lediglich in der Nähe sein. Lauft an ihnen vorbei, fahrt mit einem Auto in der Nähe herum oder rast mit einem Motorrad direkt daneben auf einer Straße entlang, und die neue Schnellreisestation wird auf eurer persönlichen Karte hinzugeügt.

Im Klartext heißt das also, um so mehr ihr euch in Night City umherbewegt und um so mehr ihr tatsächlich in Bewegung bleibt und die besagten Stationen nicht benutzt, um so mehr Reiseorte stehen euch nach und nach zur Verfügung. Da die Stadt wie schon erwähnt sehr groß ist und die Hauptmissionen euch viel hin und her scheuchen, ist dies wohl die beste Möglichkeit, um schnell zu reisen und nicht unnötig Zeit zu verschwenden.