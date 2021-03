Cyberpunk 2077: Multiplayer ist nicht länger das nächste große Projekt

CD Projekt Red hat über die Zukunft des Unternehmens gesprochen und dabei eine Änderung an der Strategie rund um das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 bekannt gegeben. Der Multiplayer-Part ist nicht länger das nächste große, eigenständige Projekt.

Cyberpunk 2077 bekommt kein eigenständiges Multiplayer-Spiel mehr

Eigentlich sollte als nächstes Spiel eine Art „Cyberpunk Online“ veröffentlicht werden. Doch CD Projekt Red hat sich nach der Situation rund um den misslungenen Release des Singleplayer-Rollenspiels jetzt anders entschieden. Anstatt den Multiplayer als eigenständiges Produkt zu veröffentlichen, soll er nun ein Teil von „Cyberpunk 2077“ werden.

© CD Projekt

Dazu arbeitet das Team an einer Technologie, wie man den Multiplayer in das Spiel integrieren kann. Diese Technologie kommt dann auch bei künftigen Titeln des Studios zum Einsatz. Das bedeutet, sollte ein „The Witcher 4“ erscheinen, dann wird das Spiel ebenfalls einen integrierten Online-Modus erhalten. CD Projekt Red will in Zukunft Singleplayer und Multiplayer miteinander verweben. Wie genau das dann aussieht, ist noch nicht bekannt.

CD Projekt RED Joint CEO Adam Kicinski erklärte:

„Früher haben wir angedeutet, dass unser nächstes Triple-A ein Multiplayer-Cyberpunk-Spiel sein würde, aber wir haben beschlossen, diesen Plan zu überdenken. Aufgrund unserer neuen systematischen und agileren Herangehensweise konzentrieren wir uns nicht primär auf eine große Online-Erfahrung oder ein Spiel, sondern darauf, eines Tages Online in alle unsere Franchise zu integrieren. Wir bauen eine Online-Technologie auf, die nahtlos in die Entwicklung unserer zukünftigen Spiele eingebaut werden kann. Diese Technologie wird die Online-Komponenten antreiben, die wir in unseren Spielen einführen wollen, und sie wird sicherstellen, dass wir dies ohne große technologische Einbußen tun können.“

CD Projekt RED möchte die Spieler*innen aber wissen lassen, dass auch weiterhin AAA-Spieleplayer-Spiele mit Fokus auf Story erscheinen. Nur bekommen diese Titel dann einen wohl optionalen Multiplayer-Part spendiert.

Vermutlich wird dies ähnlich wie in „GTA Online“ ablaufen. Die Spielwelt wird sowohl für den Singleplayer- als auch den Multiplayer-Part entwickelt und spielt ihr die Story, seid ihr alleine. Startet ihr den Online-Modus, dann findet ihr andere Leute in der Welt und erledigt gemeinsam spezielle Quests.