Liebe Leser von PlayCentral.de,

ob auf gesundheitlicher oder wirtschaftlicher Ebene, die Corona-Krise kam unerwartet und sorgte für eine beispiellose Situation. Auch unsere Online-Redaktion hat die anhaltende Pandemie hart getroffen, wie so viele Unternehmen aus unserem Wirtschaftszweig.

Wir sind immer noch dabei uns zu erholen. Doch wir sind ebenso guter Dinge, dass wir nach dieser ausufernden Talfahrt wieder genügend Fahrtwind erhalten – nicht zuletzt durch die Familien, Freunde und den Bekannten aus dem privaten und beruflichen Umfeld, die uns und sich in dieser außergewöhnlichen Zeit gegenseitig den Rücken stärken. Einmal mehr wird klar, dass der menschliche Zusammenhalt alles bedeutet.

Aber wie geht es mit PlayCentral.de weiter?

Für die inhaltliche und strukturelle Ausrichtung von PlayCentral.de zeigte sich zuletzt die Benjamin Brüninghaus, Patrik Hasberg GbR PlayCentral verantwortlich. Dies wird sich fortan in leicht abgewandelter Form ändern. Im Rahmen einer Umfirmierung dürfen wir verkünden, dass alle bisherigen gesellschaftlichen Belange in unser neues Unternehmen einfließen, die Cyber Pawn GmbH.

Mit dem Eintrag in das Handelsregister Lüneburg am 3. Juli 2020 operiert die PlayCentral GbR nun ab sofort innerhalb der Cyber Pawn GmbH weiter. Zukünftig werden wir, Benjamin Brüninghaus und Patrik Hasberg, als geschäftsführende Gesellschafter die Cyber Pawn GmbH leiten und alle Brands unter einem Dach vereinen.

© Cyber Pawn GmbH

Was bedeutet das für PlayCentral.de? Erst einmal werdet ihr auf der Webseite keine direkten Änderungen erkennen. Im Grunde handelt es sich nämlich nur um eine Umfirmierung. Dennoch möchten wir das bestehende Angebot auf PlayCentral und weitere Produkte wie den Podcast Doublepump in Zukunft gerne weiter ausbauen und stärken. Wir haben viele neue Ideen und arbeiten neben dem Tagesgeschäft an der Umsetzung von Updates, sodass sich die Plattform PlayCentral als Ganzes stetig weiterentwickeln kann. Der Fortschritt an dieser Stelle bleibt das oberstes Ziel.

Wir bedanken uns bis zu diesem Punkt von ganzem Herzen bei allen Lesern für das Vertrauen und hoffen, dass unser Team auch in Zukunft weiterhin so produktiv sein kann, um euch mit aktuellen und ausgewählten Inhalten zu versorgen.

Wir würden uns freuen, wenn wir jenes positive Umfeld aufrechterhalten können, das wir innerhalb der Community auf allen Kanälen und sämtlichen Anlaufstationen geschaffen haben. Wir setzen uns nach wie vor für einen positiven Umgang miteinander ein und möchten fortschrittliches Denken fördern, während wir uns selbst dabei als Individuen weiterentwickeln. PlayCentral steht deshalb für Aufklärung, Gleichberechtigung und Menschlichkeit in allen Belangen.

Wir wünschen allen Lesern weiterhin eine gute Zeit auf PlayCentral.de und natürlich nur die beste Gesundheit für euch und euren Familien!

Updates zu PlayCentral.de – was ist neu?

Falls ihr unsere vorherigen Meldungen verpasst habt, möchten wir euch an dieser Stelle noch einmal auf wichtige Updates aus der jüngsten Vergangenheit hinweisen. Wir erklären euch hier die Frage, warum PlayNation jetzt PlayCentral heißt. Zeitgleich erläutern wir in dem Beitrag, was wir in den letzten Monaten alles im Hintergrund getan und an welchen Stellschrauben wir gedreht haben.

Außerdem gab es kürzlich einen Beitrag zum neuen Kommentarsystem. Hier erklären wir, wie wir die Interaktivität untereinander fördern möchten und was es zu beachten gilt.

PlayCentral in eigener Sache: Neues Kommentarsystem für mehr Interaktivität

Zuletzt gab es außerdem ein umfangreiches Update, den Wechsel unseres Wertungssystems. Das neue Wertungssystem glänzt fortan mit schicken PlayCentral-Awards und folgt einer neuen Philosophie. Eine kleine Wertungsübersicht dient euch als Lesern zur einfachen Einordnung.

Doch die Kriterien für eine adäquate Testwertung sind im Grunde noch weitaus komplexer, die unser wertendes Gremium bei jedem Test auf der Basis jahrelanger Erfahrung abhandelt.

Unser neues PlayCentral-Wertungssystem für Test-Artikel: So werten wir in Zukunft

