Seit es Videospiele und Webseiten gibt, die über dieses Medium berichten, verfassen Spielejournalisten Testberichte, in denen sie versuchen den jeweiligen Titel möglichst objektiv zu bewerten und dem Leser gegenüber im besten Fall eine Kaufempfehlung auszusprechen – im schlechtesten Fall wird vor einem Kauf gewarnt. Zusätzlich gehört ein Fazitkasten quasi zum guten Ton, in dem die wichtigsten positiven wie auch negativen Punkte des Tests noch einmal bündig zusammengefasst werden. Schlussendlich vergeben die meisten Webseiten bis heute eine Punktewertung, um ein Spiel anhand verschiedener Kriterien einordnen und mit anderen Titeln vergleichen zu können.

In den meisten Fällen wird entweder ein 10er- oder ein 100er-Punktesystem verwendet. Die japanische Famitsu beispielsweise verwendet sogar ein 40er-System. Doch natürlich gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel in Form eines mehrstufigen Empfehlungssystems, das ein Spiel möglichst passend beschreiben soll.

Die Wertungsinflation der letzten Jahre

Doch wir sind seit einigen Monaten mit unserem bereits über viele Jahre hinweg genutzten 100er-Bewertungssystem nicht mehr vollumfänglich zufrieden, da sich ein Videospiel nur schwer in ein Bewertungskorsett stopfen und durch nackte Zahlen bewerten lässt.

Vor allem fällt auf, dass Videospiele im Gegensatz zu Kinofilmen in den vergangenen Jahren von der Presse zum Großteil nur noch Punkte aus der höheren Bewertungsskala erhalten haben und der untere Bereich somit kaum noch zum Tragen gekommen ist. Generell werden Testbewertungen, die sich unter 80-85 Punkten (100er-System) befinden als recht negativ angesehen – vor allem bei Publishern und Entwicklern –, weshalb damit unter anderem wohl immer sparsamer umgegangen wird.

Wertungen unter 50 Punkten werden nahezu gar nicht mehr vergeben, wie jüngste Hochrechnungen zeigen. Zudem ist ein 100er-System in den meisten Fällen zu detailliert und es kann kaum begründet werden, weshalb ein Titel nun einen Punkt mehr oder weniger erhalten hat – obwohl beispielsweise beide bewerteten Spiele auf absoluter Augenhöhe sind.

Hinzu kommt, dass Wertungen immer subjektiv sind, da ein Redakteur nur bis zu einem bestimmten Punkt objektiv bewerten kann und Geschmäcker darüberhinaus verschieden sind – oder die Erfahrung während eines Spiels zumindest subjektiv anders aufgefasst wird. Das kann unterschiedlichste Gründe haben, wie beispielsweise das emotionale Befinden eines Spielers.

Wichtig ist außerdem, dass jeder Tester ein unterschiedliches Vorwissen mitbringt. Der eine hat beispielsweise jeden einzelnen „The Legend of Zelda“-Ableger gespielt und der andere vielleicht gerade einmal den Vorgänger zum aktuellsten Titel – oder sogar gar keinen Titel aus der Reihe oder ein vergleichbares Spiel. Das ist ein einfaches Beispiel, wieso sich ein Test von einem anderen in der Praxis stark unterscheidet. Eine universelle Regel, ab welchem Wissensstand jemand einen Test verfassen darf oder sollte, gibt es gemeinhin nicht.

Aus diesem und unzähligen, weiteren Gründen unterscheiden sich Test-Artikel zu Videospielen auf den verschiedenen Webseiten immer häufiger sehr stark voneinander. Deshalb werden Seiten wie Metacritic, die einen Durchschnittwert aus zahlreichen veröffentlichen Tests bilden, heutzutage immer beliebter.

Umso wichtiger ist es, dass an einer Wertung auch immer eine feste Definition mit einer Beschreibung hängt, für wen oder welche Zielgruppe das jeweilige Spiel interessant ist respektive geeignet sein könnte. Ebenso stellt sich die Frage, für wen das Game womöglich nicht als Zielgruppe infrage kommt.

Das ist unser neues PlayCentral-Wertungssystem

Aus dieser Prämisse heraus haben wir bereits seit längerer Zeit mit dem Gedanken gespielt, ein für uns passenderes System einzufügen, das vor allem modernen Videospielen im 21. Jahrhundert besser und fairer gerecht werden kann. Wir haben uns nun für ein gesplittetes 10er-System entschieden, bei dem es insgesamt fünf verschiedene Awards zu vergeben gibt. 10 Punkte, aber nur 5 Sterne und Awards.

Lediglich die Spiele, die nur einen Punkt erhalten, bekommen keine wirkliche Auszeichnung verliehen. Für zwei bis drei Punkte gibt es immerhin unseren schnieken Holz-Award (besser als nichts). Bei 4 und 5 Punkten vergeben wir den Bronze-Award, während die silberne Auszeichnung bei 6 und 7 Punkten winkt. Schlussendlich bekommen Ausnahmespiele bei 8 und 9 Punkten einen goldenen und bei vollen zehn Punkten den Diamant-Award verliehen.

Insgesamt ist es uns wichtig, dass Spiele nicht mehr ausschließlich Top-Wertungen erhalten, sondern entsprechend unseren Richtlinien auch mal im mittleren oder sogar unteren Wertungssegement liegen. Damit distanzieren wir uns von aktuellen Statistiken, die beweisen, dass Videospiele immer seltener unter 50 Prozent bewertet werden.

Eine Auflistung der verschiedenen Awards, die wir vergeben, genau wie die entsprechende Punkteanzahl, findet ihr auf einer separaten Seite übersichtlich zusammengefasst: So werten wir auf PlayCentral.de

Drei Beispiele, die wir bereits anhand unseres neuen Wertungssystems bewertet haben sind der VR-Shooter Half-Life: Alyx sowie der Survival-Shooter The Last of Us 2. Zugegeben, in diesem Fall fiel die Bewertung dann doch sehr hoch aus, was aber jedoch daran liegt, dass wir es hier tatsächlich mit einem überragenden Ausnahmespiel und einem Meisterwerk zu tun haben, die diese Bewertung zu Recht verdienen. Bei Resident Evil 3 sehen wir den notwendigen Abstand zum Remake des zweiten Teils. Von daher haben wir uns hier mit 7 Punkten für einen Silber-Award entschieden.

Wichtig ist, dass solch ein Umstieg selbstverständlich ein Lernprozess darstellt. Wir haben unser gesamtes Wertungssystem und die daran gebundenen Bedingungen verändert. Doch wir sind uns sicher, dass wir auf kurz oder lang mit der neuen Vorgehensweise noch bessere Empfehlungen aussprechen können, damit alle Leser von PlayCentral.de von unseren kompetenten Redakteuren den bestmöglichen Rat erhalten.

