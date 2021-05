CS:GO hat einen neuen Aboservice und wirft Train mit Update aus dem Mappool

CS:GO hat ein neues 1GB großes Update erhalten, in dem einige Neuerungen enthalten sind. Darin stecken unter anderem überarbeitete Hühner, ein umstrittener neuer Abo-Service und die obligatorische neue Kiste. Außerdem fliegt Train aus dem offiziellen Map-Pool, weshalb eine andere Karte ihren Platz in „Counter-Strike: Global Offensive“ einnimmt.

Broken Fang ist zu Ende, dafür gibt’s jetzt CS:GO 360 Stats

Gleich die schlechten (oder guten?) Neuigkeiten zu Beginn: Die Operation Zerbrochener Reißzahn aka Broken Fang ist zu Ende und wird dafür von einem neuen Abo-System abgelöst. Der neue Service trägt den Namen CS:GO 360 Stats und setzt gewissermaßen die Statistiken fort, die bislang nur für Besitzer des Operation-Passes zur Verfügung standen.

Kostenfrei für alle bleiben dafür die anderen Funktionen bestehen, die mit der Operation ins Game gefunden haben:

Premium-Wettkampf (Premier Competitive)

(Premier Competitive) Zurückeroberung (Retake) – Dieser Modus befindet sich nun bei den Kriegspielen (Wargames)

Wie lange kann ich meine Sterne noch ein lösen? Solltet ihr noch Sterne von euren „Broken Fang“-Missionen übrig haben, habt ihr noch bis zum 15. Mai Zeit, sie gegen Belohnungen einzutauschen. Nach diesem Termin verfallen sie.

Was ist CS:GO 360 Stats?

Mit Zerbrochener Reißzahn war es möglich Wettkampf- und Wingman-Statistiken einzusehen. Darunter zählten außerdem die Infos zur Rundengewinnchance in den Modi Wettkampf und Wettkampf-Premium. Mit den 360-Statistiken könnt ihr genau diese Informationen wieder einsehen, müsst dafür nun jedoch zahlen.

Wie viel kosten die CS:GO Statistiken? Hierzulande können Spieler*innen die CS:GO 360-Statistiken für 0,85 Cent pro Monat abonnieren.

Änderungen am Mappool: Train raus, Ancient rein

Train wird als spielbare Karte vorerst aus dem aktiven Dienst fliegen. Dafür findet die mit Broken Fang einführte Map Ancient in den offiziellen Map-Pool von CS:GO. Dafür hat Ancient noch einen überarbeiteten Bombenort A und kleinere Änderungen am B-Spot erhalten.

Gleichzeitig finden zwei weitere Community-Karten in den Ego-Shooter. Mocha und Grind. Die beiden Maps sind fortan für Trainingsspiele und in der Entschärfergruppe Sigma in weiteren Spielmodi verfügbar. Mocha und Grind ersetzen Apollo, Engage und Anubis.

Das sind die beiden neuen Community-Maps.

Waffen der neuen Snakebite Case

In der neuen Kiste steckt die Snakebite Collection und damit 17 neue Waffenskins, die allesamt von der Community entworfen worden sind. Als seltenen Gegenstand könnt ihr Handschuhe aus der Kollektion Zerbrochener Reißzahn ziehen. Hier könnt ihr einen Blick auf die neuen Design werfen:

Die wohl wichtigste Änderung: Das neue Chicken-Design

Eigentlich hat es diese Neuerung nicht verdient ans Ende dieser Update-Übersicht gestellt zu werden, wir wollten uns das Beste allerdings bis zum Schluss aufheben. Denn das seit Jahren vertraute Äußere der Hühner in CS:GO ist tatsächlich einem neuen Modell gewichen. Und so sehen die Chicken in dem Taktik-Shooter ab sofort aus:

Warum hier die Priorität lag, wissen wir auch nicht.

Wie findet ihr das Update? Gefallen euch die Anpassungen und Änderungen oder hättet ihr auf den neuen Aboservice und den Map-Tausch eher verzichten könnten? Und das wichtigste: Wie gefallen euch die neuen Hühner? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare!